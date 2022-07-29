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Латвия продолжила закупать российский газ
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Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Французов возмутило решение ЕС по газу
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Читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее», – приводити мнение пользователя F2M РИА «Новости».
«Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: «счастливые идиоты», – выразил мнение Steak-frites.
«Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!» – призвал Rions un peu.
«ЕС находится в процессе составления завещания... 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!» – сыронизировал CIBICHE.
«Скандальный план. Подписать его от имени Франции – грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином», – заявил E6O8.
«Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице», – добавил SYLVIE VIEU 1.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
Киев решил просить США предоставить «газовый ленд-лиз»
Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», – приводит ТАСС сообщение Шмыгаля.
Ранее СМИ сообщали, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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В Германии заявили о заполнении хранилищ газом на две трети от максимума
Уровень прокачки газа по «Северному потоку» составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны.
«До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В регуляторе отметили, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но сейчас снабжение страны стабильное.
В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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ЕК не ознакомила дипломатов с подсчетами по экономии газа
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Европейская комиссия не ознакомила дипломатов входящих в сообщество стран с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 млрд кубометров газа, вероятно, их никто не проводил, сообщило европейское издание Politico.
Чиновники из Еврокомиссии, которые ссылаются на оценку Брюсселя, утверждают, что даже если страны-члены ЕС воспользуются исключениями, объемы сэкономленного газа будут «намного больше» 30 млрд кубометров. Этого якобы достаточно для прохождения средней зимы, передает РИА «Новости».
«Комиссия подсчитала, что мы достигнем сокращения в 30 млрд кубометров, но никто не знает и никто не подсчитывал это», – приводит издание слова одного из дипломатов.
Его коллега подтвердил, что никаких расчетов, подтверждающих эту оценку, они не видели. Третий дипломат признал, что не знает, могут ли они чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к средней зиме, если «комиссия не может предоставить какие-либо показатели».
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 млрд кубометров при средней зиме, в 45 млрд – при более холодной. При этом показатель вырастет еще больше, если зима будет исключительно морозной, говорила она.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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В Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа
Остановка поставок газа из России может негативно отразиться на производстве бумажной продукции в Германии, заявил глава правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
«То, что газеты печатаются на ней (на бумаге – прим. ВЗГЛЯД), для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют во многих предметах гигиены: например, в туалетной бумаге», – заявил Шаллер в интервью Die Zeit, передает РИА «Новости».
По его словам, бумажному производству нужны вода, электричество, тепло и работники, и эту технологию не удастся изменить в короткие сроки.
В случае прекращения поставок газа из России производство придется замедлить, это трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, сказал он.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
В ЕС назвали страны, которых коснутся исключения из плана по потреблению газа
Островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС на 15%, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в Брюсселе.
«Возможные изъятия предусмотрены для тех государств, которые не имеют достаточных соединений с газовой или электрической сетями ЕС. Это относится в первую очередь к островным государствам и странам Балтии, которые еще не завершили процесс рассинхронизации с энергосистемой России», – приводит ТАСС слова Симсон.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
До этого в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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