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Россельхознадзор начал внеплановую проверку производителя вакцины «Мультикан-8»
Россельхознадзор начал проверку производителя вакцины «Мультикан-8»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) совместно с прокуратурой начала внеплановую проверку производителя вакцины «Мультикан-8» ООО «Ветбиохим» после массовой гибели собак.
«В Россельхознадзор поступают жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии №20 вакцины «Мультикан-8». Они свидетельствуют о гибели собак», – заявили в службе РИА «Новости».
Обращение указанной серии препарата приостановлено.
Производитель уведомил надзорный орган об отзыве опасной партии с российского рынка. Данные переданы в систему «Честный знак» для блокировки кодов и предотвращения дальнейших продаж.
Проверка компании стартовала 31 августа 2026 года.
Негативные последствия у животных зафиксированы в ряде регионов. Основная масса обращений поступила из Ярославской области, также случаи отмечены в Москве, Петербурге, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россельхознадзора допустил отзыв лицензии у производителя вакцины «Мультикан-8», в ведомстве также назвали возможную причину гибели собак от вакцины. Россельхознадзор приостановил обращение серий вакцин «Мультикан».