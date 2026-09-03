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Турция уничтожила дроны-камикадзе в Черном море
Турецкие военные обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Черном море, в том числе в непосредственной близости от Стамбула, сообщило Минобороны Турции.
Подозрительные объекты нейтрализовали группы специального назначения турецких вооруженных сил, передает ТАСС.
Операции прошли в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, у мыса Карабурун, на якорной стоянке Тюркели при входе в Босфор, а также в районе Чаталджа у Стамбула.
По оценке военного ведомства, найденные объекты представляли собой БПЛА или морские дроны-камикадзе.
В Минобороны Турции подчеркнули, что корабли и морская авиация ВМС страны ведут круглосуточную разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Черном море последовательно осложнялась в результате действий ВСУ.
Сухогруз без экипажа сел на мель у района Аладжалы в турецкой провинции Стамбул предположительно после атаки БПЛА.
Ранее в акватории Черного моря беспилотник нанес удар по турецкому танкеру STAR II, серьезно повредив его мостик.
Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства.