Затонувший у берегов Кипра паром опустился на глубину 514 метров

Tекст: Денис Тельманов

Потерпевший крушение у берегов Кипра паром полностью ушел под воду и находится на глубине 514 метров, передает РИА «Новости». Министр транспорта Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы подтвердил эту информацию.

«Паром полностью затонул и находится на глубине 514 метров», – сообщил Арыклы в эфире телеканала AHaber.

Ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель заявил, что число жертв трагедии достигло семи человек. Спасателям удалось извлечь из воды 237 пострадавших, поиски еще 23 человек продолжаются.

Выжившие пассажиры рассказали, что экипаж судна проигнорировал угрозу затопления. По их словам, капитан и матросы первыми покинули паром, оставив людей на произвол судьбы. Кроме того, на борту не хватало спасательных жилетов, из-за чего дети и пожилые люди были вынуждены прятаться под сиденьями.

Судно, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулось в в двух с половиной километрах от побережья города Гирне.

Известно, что паром направлялся в турецкий порт Ташуджу. Ранее рейс был отменен из-за сильного шторма на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в двух с половиной километрах от побережья города Гирне.

Власти Турции направили в зону бедствия военные корабли для проведения поисковой операции. Жертвами крушения судна стали по меньшей мере шесть человек.