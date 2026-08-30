  • Новость часаВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    17 комментариев
    30 августа 2026, 17:38 • Новости дня

    Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C пополнили авиапарк военно-воздушных сил Узбекистана. Военное ведомство среднеазиатской республики продемонстрировало кадры полетов как минимум шести новых боевых машин четвертого поколения, приобретенных у Пекина.

    Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

    В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

    Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

    Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

    После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

    Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.

    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота

    Самый массовый боевой робот СВО «Курьер» получил управление со смартфона

    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый массовый российский боевой робот в зоне проведения СВО «Курьер» способен вести огонь, минировать и разминировать местность, а также эвакуировать раненых. Платформу, которой оператор может управлять с обычного смартфона, представили на «Технопроме».

    Самый массовый российский боевой робот в зоне проведения СВО «Курьер» способен вести огонь, минировать и разминировать местность, а также эвакуировать раненых, передает ТАСС. Платформу, которой оператор может управлять с обычного смартфона, представили на форуме «Технопром».

    Наземный робототехнический комплекс создали на предприятии «Капс» совместно со специалистами Омского автобронетанкового инженерного института. Дальность действия машины превышает 10 км, управление происходит по оптоволокну, сотовой связи или радиоканалу. На робота устанавливают гранатометы АГС-17, пулеметы ПКТ и НСВТ калибра 12,7 мм.

    «Вечером робот выехал, заминировал эту дорогу, пока никто не видит, – с утра уже враг поедет по ней. Помимо этой турели мы можем поставить сюда совершенно другие навесные модули. Это может быть задымление, может быть лазерная установка для разминирования», – рассказал курсант ОАБИИ Вячеслав Калабин.

    Машина оснащена тепловизором и камерами кругового обзора, может раскладывать противотанковые мины ТМ-62. По словам разработчиков, это самый массовый и воюющий робот на сегодняшний день. Для перевозки грузов и личного состава к нему подключают модульный прицеп-трансформер «Троян», позволяющий скрытно доставлять другие компактные комплексы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Южной группировки войск оснастили наземный беспилотник «Курьер» скоростной системой наведения.

    В мае этот российский дрон огнем из пулемета уничтожил тяжелый украинский аппарат «Вампир».

    Первые 50 таких автономных комплексов отправили на передовую осенью 2024 года.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    29 августа 2026, 05:20 • Новости дня
    Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики бегут из Новогришино в ДНР под давлением наступающих российских войск, которые 27 августа установили полный огневой контроль над селом, сообщила военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.

    За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.

    «Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино. Zeit писала, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.



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    28 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом

    Евкуров: Войска России нарастили использование FPV-дронов с ИИ

    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно находить и уничтожать заданные цели на поле боя, рассказал замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров проинспектировал занятия по боевому слаживанию на полигоне в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

    «Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули... которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», – рассказал военачальник.

    По словам Евкурова, работа мобильных огневых групп постоянно совершенствуется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника. Сейчас в войсках успешно действуют подразделения, оснащенные FPV-перехватчиками, способными разгоняться свыше 200 километров в час. При этом замминистра подчеркнул, что ключевым фактором успеха остается качественная подготовка расчетов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении беспилотников искусственным интеллектом.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика с нейросетью «Сварог про».

    Операторы центра «Рубикон» уничтожили несколько украинских аппаратов воздушным тараном.

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    28 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве складов в Колбасне

    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве в Колбасне

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв на складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна обернется катастрофой для близлежащих населенных пунктов, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Так Красносельский отреагировал на отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 21 августа заявил, что взрыв не станет катастрофой для региона.

    «Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – приводит слова Красносельского РИА «Новости».

    Он отметил, что оценивать ситуацию должны соответствующие специалисты, и указал на необходимость утилизации арсенала. Глава ПМР добавил, что республика официально выступает за его сокращение.

    По словам Красносельского, ситуация осложнилась из-за боевых действий на Украине и отсутствия переговорного процесса. Молдавия отказывается обсуждать этот вопрос с Россией. Поэтому в ПМР призывают молдавские власти обращаться напрямую к России, так как она является собственником боеприпасов. Склад в Колбасне, охраняемый оперативной группой российских войск, считается одним из крупнейших в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья. Посол России в Кишиневе Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе. Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье.

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    27 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    Турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi, принадлежащее экспортной компании из Трабзона, было атаковано дронами в Черном море во время выхода из порта Самсун.

    «Судно Lider Bordo Mavi, вышедшее из порта Самсун 25 августа и взявшее курс на порт Туапсе в России, подверглось неожиданной атаке, когда прибыло к побережью Туапсе в ночь на 26 августа. После взрывов на палубе судна вспыхнул пожар», –  пишет Haber Trabzon.

    По предварительной информации, на торговое судно была совершена точечная атака с использованием трех дронов.

    «Согласно свидетельствам, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), предположительно украинского происхождения, нанесли прямой удар по торговому судну. Сразу после попадания дронов на судне вспыхнул пожар», – сказано в статье.

    В материале упоминается, что, по предварительным данным, пять человек пострадали.

    Глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби подтвердил эти данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе атака на турецкое судно в Черном море  заставила Анкару призвать обеспечить безопасность судоходства. Дроны атаковали в Черном море судно турецкой компании. В начале августа атакованное ВСУ турецкое судно Nadezhda превратилось в груду металла.

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    29 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Южнокорейцы раскритиковали требования Украины о поставках ЗРК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Республики Корея возмутились требованиями Киева о поставках зенитно-ракетных комплексов, призвав власти страны отказаться от военного вмешательства в конфликт на Украине.

    Пользователи южнокорейского сегмента интернета выразили недовольство после заявлений Владимира Зеленского о желании получить от Сеула зенитно-ракетные комплексы Cheongung, передает РИА «Новости».

    Местные жители активно комментируют статьи и телесюжеты, призывая власти не вмешиваться в конфликт.

    «Кто прочитает, подумает, что они оставили свое оружие у нас на хранение», – написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что украинская сторона воспринимает добрую волю Республики Корея как свое право.

    Многие южнокорейцы выразили опасения относительно безопасности своей страны. Они подчеркнули, что национальные интересы должны оставаться главным приоритетом, и предостерегли от шагов, способных затронуть Корейский полуостров.

    Кроме того, комментаторы указали на важность сохранения экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта.

    Дополнительное возмущение вызвали слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «Божьем суде» в ответ на отказ Сеула поставлять летальное оружие.

    В ответ на это пользователи предложили разорвать дипломатические отношения и прекратить любую помощь Киеву, призвав украинские власти задуматься о восстановлении собственной страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи отказались передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Представитель южнокорейского МИД подтвердил запрет на поставки летального вооружения украинской стороне.

    Ранее правительство республики отклонило просьбу Украины о продаже ЗРК «Чхонгун».

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    28 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ВС России провели пуск баллистической ракеты с космодрома Плесецк

    Минобороны: ВС России провели пуск баллистической ракеты с космодрома Плесецк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

    Российские войска успешно выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк, поразив заданные цели на Камчатке, сообщается в канале ведомства в Max.

    «На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», – заявили в Минобороны. Учебные боевые блоки точно поразили заданный район на полигоне Кура, расположенном на Камчатке. В министерстве подчеркнули, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

    После завершения пуска Ракетные войска стратегического назначения успешно отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район. Главной целью испытаний стало подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.

    В мае российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с аналогичными пусками.

    В середине августа группа из 41 государства призвала ядерные державы заранее уведомлять о стартах ракет.

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