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Bloomberg сообщил о росте доверия к оружию КНР после конфликта Индии и Пакистана
После сообщений о том, что пакистанские истребители J-10C китайского производства смогли сбить пять индийских самолетов, включая Rafale, интерес к китайскому оружию резко вырос, а капитализация производителя выросла более чем на 55 млрд юаней.
Как передает Bloomberg, после недавнего конфликта между Индией и Пакистаном внимание к возможностям китайских вооружений заметно выросло. Пакистан заявил, что его истребители J-10C сбили пять индийских самолетов, включая французские Rafale, однако официального подтверждения этой информации пока нет, а Индия не комментировала случившееся.
На фоне этих сообщений акции производителя J-10C выросли более чем на 25% за неделю, что свидетельствует о росте доверия к китайским разработкам.
Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзин подчеркнул, что успехи J-10C должны усилить тревогу на Тайване. Эксперт Ши Сяо-Хуан из военного института в Тайбэе отметил, что столкновение Пакистана и Индии заставляет пересмотреть оценки боеспособности китайских ВВС и обратить внимание на рост их потенциала.
Впервые в бою также были применены китайские ракеты PL-15, обломки которых были найдены на территории Индии. Эти ракеты обладают скоростью более пяти махов и считаются сопоставимыми с западными аналогами. Китай традиционно экспортирует вооружения в развивающиеся страны, такие как Пакистан, однако нынешняя ситуация может усилить интерес к китайским системам у новых покупателей.
Эксперты отмечают, что у китайских вооружений есть проблемы с эксплуатацией – ряд стран, включая Мьянму, Бангладеш и Пакистан, уже сталкивались с техническими трудностями и вынуждены были ограничивать использование техники из-за дефектов.
Ранее глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии.