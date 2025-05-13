Bloomberg сообщил о росте доверия к оружию КНР после конфликта Индии и Пакистана

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Bloomberg, после недавнего конфликта между Индией и Пакистаном внимание к возможностям китайских вооружений заметно выросло. Пакистан заявил, что его истребители J-10C сбили пять индийских самолетов, включая французские Rafale, однако официального подтверждения этой информации пока нет, а Индия не комментировала случившееся.

На фоне этих сообщений акции производителя J-10C выросли более чем на 25% за неделю, что свидетельствует о росте доверия к китайским разработкам.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзин подчеркнул, что успехи J-10C должны усилить тревогу на Тайване. Эксперт Ши Сяо-Хуан из военного института в Тайбэе отметил, что столкновение Пакистана и Индии заставляет пересмотреть оценки боеспособности китайских ВВС и обратить внимание на рост их потенциала.

Впервые в бою также были применены китайские ракеты PL-15, обломки которых были найдены на территории Индии. Эти ракеты обладают скоростью более пяти махов и считаются сопоставимыми с западными аналогами. Китай традиционно экспортирует вооружения в развивающиеся страны, такие как Пакистан, однако нынешняя ситуация может усилить интерес к китайским системам у новых покупателей.

Эксперты отмечают, что у китайских вооружений есть проблемы с эксплуатацией – ряд стран, включая Мьянму, Бангладеш и Пакистан, уже сталкивались с техническими трудностями и вынуждены были ограничивать использование техники из-за дефектов.

Ранее глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии.