Москвичка получила штраф за съемку танцев в форме полицейского

Суд в Москве оштрафовал девушку за съемку челленджа в полицейской форме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Девушка и ее друзья готовили видеоролик с танцевальным челленджем, для которого использовали костюмы представителей разных профессий. Фигурантка выбрала куртку с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, фуражку и металлические наручники, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Съемка на Никольской улице привлекла внимание настоящих полицейских. Они доставили нарушительницу в отдел и составили протокол о незаконном ношении форменной одежды.

Девушка пояснила, что не знала об ответственности за такой проступок. Суд назначил ей штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а также конфисковал форму и остальные атрибуты.

В июле мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии.