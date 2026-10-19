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Москвичка получила штраф за съемку танцев в форме полицейского
Суд в Москве оштрафовал девушку за съемку челленджа в полицейской форме
Московский суд оштрафовал местную жительницу за незаконное ношение полицейской формы, в которой она снимала танцевальный видеоролик в центре столицы.
Девушка и ее друзья готовили видеоролик с танцевальным челленджем, для которого использовали костюмы представителей разных профессий. Фигурантка выбрала куртку с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, фуражку и металлические наручники, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Съемка на Никольской улице привлекла внимание настоящих полицейских. Они доставили нарушительницу в отдел и составили протокол о незаконном ношении форменной одежды.
Девушка пояснила, что не знала об ответственности за такой проступок. Суд назначил ей штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а также конфисковал форму и остальные атрибуты.
В июле мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии.