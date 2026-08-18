Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног
Китайские специалисты провели первую в мире реплантацию двух ног пациенту с ампутацией на уровне бедер, об этом сообщает китайская пресса.
Пострадавший лишился конечностей в 2024 году из-за аварии на производстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Операцию, длившуюся почти восемь часов, выполнила команда хирургов из ортопедической больницы Жуйхуа.
К весне 2025 года пациент смог самостоятельно поднимать ноги в постели. Сейчас 51-летний мужчина передвигается с помощью ходунков и обслуживает себя без посторонней помощи. Врачи ожидают полного восстановления функций ног и самостоятельной ходьбы.
Месяцем ранее китайские хирурги вживили пациенту нейроимплант для восстановления подвижности руки.
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