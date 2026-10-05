Минпромторг оценил объем российского рынка биотехнологий

Алиханов: Российский рынок биотехнологий достиг 480 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

«По состоянию на 2025 год объем российского рынка составил порядка 480 млрд рублей», – заявил министр на форуме «Биопром», передает ТАСС. Алиханов отметил, что к 2030 году Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%.

Кроме того, предполагается довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Андрей Фурсенко назвал главную проблему развития биотехнологий в России.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики России.

На прошлой неделе на развитие биоэкономики из бюджета запланировали выделить 12 млрд рублей.