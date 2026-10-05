Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Минпромторг оценил объем российского рынка биотехнологий
Алиханов: Российский рынок биотехнологий достиг 480 млрд рублей
Российский рынок биотехнологической продукции в 2025 году составил 480 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«По состоянию на 2025 год объем российского рынка составил порядка 480 млрд рублей», – заявил министр на форуме «Биопром», передает ТАСС. Алиханов отметил, что к 2030 году Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%.
Кроме того, предполагается довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Андрей Фурсенко назвал главную проблему развития биотехнологий в России.
Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики России.
На прошлой неделе на развитие биоэкономики из бюджета запланировали выделить 12 млрд рублей.