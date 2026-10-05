Мантуров сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики России

Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

«Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.