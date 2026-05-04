Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, прошедших 25 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля.
В официальном канале Кремля в Max говорится, что «правительству, в частности, поручено утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, включая подготовку профессиональных кадров, материальное и технологическое обеспечение».
Ранее Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере. 16 марта правительство утвердило список 300 важных для экономики профессий.