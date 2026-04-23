  • Новость часа«Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии
    Захарова: Репрессии Киева сделали русский язык еще популярнее на Украине
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    18 комментариев
    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    МИД: Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    Комментарии (9)
    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят увеличения объемов европейской военной помощи Киеву до 1% от ВВП стран Европы, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

    «Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», – приводит слова Мельника РИА «Новости».

    Об этом дипломат заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник ранее потребовал от Германии ежегодно перечислять 0,5% ВВП на поддержку украинской армии. Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а затем стал постпредом Украины в ООН.

    Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

    Комментарии (6)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении

    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» укладывается в предвыборную стратегию Никола Пашиняна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он назвал это «заезженной пластинкой»: ранее такой же подход был реализован на Украине и в Молдавии.

    «Никол Пашинян и его партия в предвыборной стратегии делают ставку на тех граждан, которые считают, что будущее Еревана связано с ЕС или США. Армянскому премьеру помогают европейские политики, не упускающие возможность навредить России», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» – политическое решение. «Цель – послать сигнал избирателям: Пашинян «идет в ЕС» и предложить населению европейский выбор», – добавил собеседник.

    Ткаченко напомнил, что такого же подхода ранее придерживался, в частности, Владимир Зеленский, а до этого Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России), а также Майя Санду. «То есть это заезженная пластинка. Однако русофобия в Армении приживается плохо», – уточнил собеседник.

    «Повторю, на мой взгляд, создание миссии ЕС в закавказской республике – скорее электоральный сюжет, а не «перекодирование» Армении в русофобском плане», – полагает эксперт. Говоря о позиции Москвы, он упомянул недавнюю встречу Владимира Путина и Пашиняна, в ходе которой российский лидер объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы РФ, а не проводить враждебную политику.

    «Премьер Армении хочет, с одной стороны, быть «рукопожатным» в ЕС, а с другой – сохранить доступ товаров из республики на российский рынок. Мы научены опытом, куда заводит такая политика. Я думаю, российское руководство не будет подыгрывать Пашиняну. На это указывают слова Путина и вице-премьера Алексея Оверчука о том, что Еревану предстоит сделать выбор», – заключил Ткаченко.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с «гибридными угрозами», включая дезинформацию, кибератаки и незаконные финансовые потоки. Утверждается, что миссия призвана укрепить демократическую устойчивость республики. Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года

    «Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер», – сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Миссия создана по запросу армянской стороны. В преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня, Ереван попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. МИД республики пояснял, что у Евросоюза «есть многолетний опыт в этом деле».

    После утверждения Советом ЕС миссии ведомство опубликовало заявление, в котором приветствовало решение. Там полагают, что новая миссия будет способствовать повышению устойчивости армянского общества перед лицом современных вызовов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что направление в республику «группы быстрого реагирования» Евросоюза очевидно повторяет «молдавский сценарий». «В прошлом году аналогичный европейский «десант» работал в Кишиневе. «Защитники» демократии попросту блокировали неудобные информационные ресурсы и контент, причем делалось это без предоставления каких-либо юридических обоснований», – напомнила она.

    «Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении», – подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что помочь в подготовке и организации выборов могут и российские эксперты. «Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт», – ответил на это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    Комментарии (17)
    21 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп предрек Европе исчезновение

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою политику в сферах энергетики и миграции, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью CNBC он подчеркнул, что европейским странам необходимо срочно исправлять существующее положение дел в этих областях, передают «Известия».

    «Европа должна привести себя в порядок. С точки зрения энергетики и иммиграции они должны навести порядок, иначе Европы больше не будет», – заявил Трамп.

    В прошлом году американский лидер предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    В декабре Associated Press писала, что в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам, что сопровождается ростом популярности правых партий и увеличением числа преступлений на почве ненависти.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

    Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.

    По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Кремль оценил слова Радева о диалоге с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил позитивное отношение Москвы к заявлениям будущего премьера Болгарии Румена Радева о необходимости прагматичного диалога.

    Песков подчеркнул, что Москве импонируют слова Радева, который победил на выборах. По его словам, также отмечены подобные заявления ряда других европейских лидеров, передает ТАСС.

    «Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ», – заявил представитель Кремля.

    Политический блок бывшего президента Болгарии Румена Радева уверенно лидирует на парламентских выборах.

    Будущий премьер-министр выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон оказались на рекордно низком уровне взаимных отношений, при этом главной проблемой является непредсказуемость американской политики, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, передает РИА «Новости». Об этом заявил журналистам в ООН заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о состоянии связей двух государств при нынешней американской администрации.

    «Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что прямые контакты лидеров стран в Анкоридже оказались плодотворными.

    По словам замминистра, основная сложность заключается в отсутствии предсказуемости, когда заявления и действия могут противоречить друг другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва базирует урегулирование украинского конфликта на договоренностях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин на встрече на Аляске констатировал падение двусторонних отношений до самой низкой точки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил проблемы между государствами с авгиевыми конюшнями.


    Комментарии (2712)
    Главное
    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии

    Поиск путей выхода из экономического кризиса вывел Германию на рельсы милитаризации: ради наращивания военного потенциала Берлин переоборудует автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений. По мнению экспертов, подобное стремление ФРГ должно насторожить не только Россию, но и ближайших соседей республики. Удастся ли Германии стать центром военной промышленности ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации