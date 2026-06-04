Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме оценила исторические связи Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

По ее словам, самым светлым периодом двустороннего взаимодействия оказалось сотрудничество государств в период глобального конфликта.

«Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели», – сказала дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Анатолий Дарчиев поблагодарил соотечественников за сохранение памяти о совместных усилиях СССР и США.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили историческое боевое братство двух государств.

Мария Захарова ранее назвала встречу на Эльбе наглядным примером доверия ради общей благородной цели.