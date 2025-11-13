В Грузии задержаны ударившие ножом 15-летнюю россиянку грабители

Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.13 комментариев
То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?17 комментариев
По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.
Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.
В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.
«Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.
Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.
Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.
По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.
В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.
Ветеран «Альфы» Филатов: Маскировать взрывчатку под деньги и подбрасывать на детскую площадку – подлость
В Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв. Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры били заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались. В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.
«На самом деле взрывчатку замаскировать можно под что угодно, тем более на детской площадке. Это могла быть и какая-то игрушка, и что угодно. Но под деньги маскировать, еще и подбрасывать на детскую площадку, очень подло. Они интересны всем категориям населения: и детям, и молодым, и пожилым. На месте ребенка мог оказаться кто угодно», – говорит Филатов.
Он сомневается, что данный инцидент можно отнести к диверсии или теракту, связанному со специальной военной операцией. Это скорее похоже на местные разборки или спорные ситуации, поскольку проглядывается «странный бытовой почерк». Причем совершенно необязательно, что действия были направлены именно на этого мальчика. Вполне вероятно, что он оказался в данной ситуации случайно.
«Деньги, конечно, в первую очередь вызывают интерес у взрослых, потому что понимание их ценности больше. Не исключено, что кто-то над кем-то хотел так пошутить или кто-то кому-то решил отомстить, вот и собрали это самодельное взрывное устройство, прикрепленное к купюрам», – рассуждает эксперт.
Собеседник подчеркивает, что сделать самодельное взрывное устройство не просто, нужно обладать определенными знаниями. В открытом доступе информации о его создании нет, да и ингредиенты в обычном бытовом магазине не купить. К тому же не просто сделать так, чтобы детонатор сработал именно тогда, когда жертва подняла или развернула объект.
«Думаю, следствие быстро разберется, против кого это было направлено. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, они будут использовать различные технические средства, приемы и методики. Например, изымут записи уличных и подъездных видеокамер и проанализируют их, опросят свидетелей на предмет того, кто приходил на детскую площадку и когда, проведут оперативные мероприятия в возможных местах покупки элементов для создания этого устройства. Обычная работа правоохранительных органов, случай не сложный», – заключил Филатов.
Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что школьник, который получил травмы при попытке подобрать купюры с земли, был госпитализирован в ДНКЦ имени Леонида Рошаля. По словам медиков, мальчик находится в тяжелом состоянии. При этом операция уже проведена.
Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.
По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.
«Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.
Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.
В Марийском колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая сообщили о кончине Юлии Рыбаковой, победительницы конкурса «Русская красавица» и амбассадора арт-кластера «Таврида», передает РИА «Новости».
«К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет», – говорится в сообщении колледжа.
По информации издания «Аргументы и факты», причиной смерти девушки стали осложнения, развившиеся на фоне пневмонии. Юлия Рыбакова с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств.
После завершения образования Юлия осталась в Чувашии, где активно работала в культурной сфере. Она также участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, как сообщается в публикации колледжа.
Ранее сообщалось, что занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет.
Мария Лорена Аргуэлло, обладательница титула «Мисс Эквадор», скончалась в возрасте 28 лет за несколько дней до своей свадьбы.
По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».
«[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.
Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.
Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.
«На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.
Эксперт Юшков: Разрыв сделки с «Ямал СПГ» ударит по Германии, а не по России
«Речь идет о бывшей «дочке» Газпрома – SEFE. Немцы в 2022 году национализировали компанию. При этом у них сохраняется контракт на 2,9 млн тонн ежегодной закупки у «Ямал СПГ». Теперь, судя по всему, Берлин хочет очень широко протрактовать 19-й пакет антироссийских санкций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в новом пакете рестрикций запрещена поставка российского СПГ в страны Евросоюза. А ФРГ пытается трактовать так, будто компаниям, зарегистрированным в ЕС, нельзя в целом покупать наш газ, даже если в итоге он не доставляется на территорию Евросоюза», – допускает аналитик.
Он при этом указал, что те объемы, которые SEFE покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. «Именно поэтому Москва со своей стороны сохранила этот контракт три года назад. Это предотвратило неприятные последствия для индийских потребителей. В то же время все другие дочерние компании Газпрома, которые были арестованы или национализированы в Европе, оказались под российскими санкциями», – детализирует собеседник.
«К слову, против SEFE тоже были введены рестрикции. Причиной стало несоблюдение контракта. Однако в итоге для «Ямал СПГ» сделали исключение. Если же сейчас немцы откажутся от контракта, то это будет даже выгодно Москве. Ведь по долгосрочным контрактам цены, как правило, ниже, чем по краткосрочным или на споте», – объясняет эксперт.
«Также стороны могут договориться, что Индия будет напрямую закупать газ у «Ямал СПГ». Как бы то ни было, Москва всячески дала понять, что заботится о Дели и не хочет, чтобы у них возникали проблемы. Но раз SEFE этого не хочет, то и не надо», – сказал он. Тем более что «Ямал СПГ» в итоге заработает даже больше, чем планировалось.
«Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что бывшая «дочка» Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE) может прекратить прием газа по контракту с «Ямал СПГ» и объявить о форс-мажоре. Это станет результатом действия программы RePowerEU по сокращению зависимости ЕС от российского газа и 19-го санкционного пакета. Соответствующее заявление выпустило министерство экономики и энергетики ФРГ.
Берлин сетует, что несмотря на европейские санкции против российских энергоносителей, введенные после начала СВО, импорт голубого топлива до сих пор полностью не запрещен. «Напротив: в 2024 году поставки газа в ЕС увеличились почти на 20% по сравнению с предыдущим годом», – говорится в докладе. В этой связи деятельность SEFE «вызывает особую озабоченность», отмечают в ФРГ.
Депутат Колесник: Политика русофобии привела Финляндию к всплеску национализма
«Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
«Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.
«Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.
Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.
«Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.
Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.
Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.
Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.
В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.
Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский», умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты», которому о трагедии сообщил знакомый актера.
«Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», – сказал источник.
По словам женщины, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Фирсов родился 30 января 1968 года в Петербурге. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала «Дознаватель». За свою профессиональную деятельность он снялся более чем в 20 проектах, среди которых такие сериалы, как «Ментовские войны-9», «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2» и другие.
Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.
В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.
Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.
Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.
В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»
Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
«Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.
По подсчетам ТАСС, только за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.
В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.
Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.
Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Документ, предложенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит изменения в статью 12.37 КоАП РФ, касающуюся несоблюдения требований об обязательном страховании, передает ТАСС.
Согласно действующей статье, за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение штраф может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей. Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, ограничивающим привлечение к ответственности более одного раза в день при фиксации нарушения камерами два и более раза.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки связаны с разработкой Банком России, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию.
Правовые основания для этого предоставили новая директива по сокращению импорта российских энергоносителей REPowerEU и 19-й санкционный пакет Евросоюза. Правительство ФРГ прямо указало, что эти меры «вероятно, приведут к тому, что SEFE будет вынуждена прекратить прием СПГ по старому контракту на Ямале и сможет ссылаться на форс-мажор», пишет «Коммерсант».
По данным Bloomberg, сумма компенсации по прекращению сделки с российской стороной может достичь примерно 10 млрд евро. При этом еще одной сложностью для немецкой компании остается пункт контракта, требующий оплаты российского газа даже в случае отказа от его импорта, отмечает издание Munchner Merkur.
SEFE, ранее называвшаяся Gazprom Germania и перешедшая под контроль ФРГ после начала военных действий на Украине, обязана ежегодно закупать 2,9 млн тонн СПГ вплоть до 2040 года. Представитель компании ранее сообщал, что только в первом полугодии 2025 года SEFE приняла 25 партий российского сжиженного газа по данному договору.
Ранее FT сообщила, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок.
Во Франции неизвестный БПЛА несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc
Неизвестный беспилотник несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc в городе Мюлуз на востоке Франции, об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.
По данным радиостанции, БПЛА пролетел над железнодорожной станцией Мюлуза в ночь с 11 на 12 ноября, когда там находилась колонна танков. Тревогу поднял местный охранник.
За несколько минут до этого сотрудники правоохранительных органов также заметили беспилотник, который несколько раз пролетел над центральным комиссариатом полиции города.
Ранее Europe 1 сообщила, что сотрудники порохового завода в Бержераке, где недавно были открыты новые производственные линии для крупнокалиберных боеприпасов, заметили над предприятием неизвестный беспилотник.
