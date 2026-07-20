  • Новость часаЭксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 13:41 • Новости дня

    Скрывавшийся в Камбодже фигурант дела о хищениях при реставрации получил срок

    Виновный в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря получил 5,5 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Таганский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о хищении более 19 млн рублей при реставрации объектов культурного наследия Соловецкого монастыря.

    Сергей Волков приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости». Суд признал его виновным в крупном мошенничестве при выполнении государственных подрядов.

    «Признать Волкова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы... назначить наказание в виде пяти лет шести месяцев колонии общего режима», – огласила решение судья. По версии следствия, с 2011 по 2016 год осужденный вместе с сообщниками заключал фиктивные контракты на проведение историко-культурной экспертизы.

    Вместо реальных работ подрядчики предоставляли поддельные акты приемки. Ущерб государству превысил 19 млн рублей. В мае 2023 года другие участники преступной группы, включая бывшего главу департамента Минкультуры Владимира Цветнова и его заместителя, получили от двух до четырех лет колонии.

    Волков скрылся от правосудия и в январе 2020 года был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года его задержали в Камбодже и депортировали в Россию. Ранее Генпрокуратура взыскала с фигурантов дела почти 20 млн рублей в качестве возмещения ущерба, а суд арестовал имущество супруги и дочери обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года суд приговорил к пяти годам колонии реставратора объектов Соловецкого архипелага Николая Белякова.

    Бывший заместитель директора профильного департамента Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении денег на ремонт монастыря.

    В июне 2024 года за хищения при реконструкции башен Московского Кремля тюремный срок получил гендиректор компании «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук.

    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Грузии задержали сломавшего нос российской туристке мужчину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии, сообщает МВД республики.

    Инцидент произошел в одной из гостиниц грузинского города Телави, передает РИА «Новости». Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих. В результате пострадавшую госпитализировали со сломанным носом.

    «Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Конфликт начался во время проведения свадебного торжества на территории отеля. Свидетели утверждают, что иностранные гражданки с балкона своего номера оскорбляли гостей праздника и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого агрессивно настроенный мужчина поднялся в апартаменты и совершил нападение.

    Сейчас правоохранители ведут расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года грузинские полицейские задержали ранивших ножом пятнадцатилетнюю россиянку грабителей. В сентябре суд приговорил убийц другого российского туриста к восемнадцати годам лишения свободы. Месяцем ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили об опасности нападок радикалов на граждан России.

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    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    20 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    @ Moritz Muller/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Испании обыграла прошлого победителя мундиаля – команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным чемпионом турнира.

    Решающая встреча турнира состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, завершив финальную игру со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, передает РИА «Новости».

    Национальная команда Испании завоевала золото мирового первенства во второй раз в истории. Впервые «красная фурия» выиграла турнир в 2010 году.

    По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. Рекордсменом остается Бразилия с пятью победами, за ней идут Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).

    Аргентинцы сыграли в финале ЧМ в седьмой раз. На их счету три трофея и четыре поражения. Таким образом, они повторили антирекорд сборной Германии по числу проигранных финалов.

    Мундиаль 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады с участием 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а три стартовых матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Испания станет первой страной, принимающей турнир в статусе действующего чемпиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. Девочка из России станцевала с Шакирой во время перерыва финала мундиаля. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.

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    20 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российская компания запустила низкоорбитальную группировку спутников связи

    «Бюро 1440» успешно вывело на орбиту вторую группировку спутников связи

    Tекст: Мария Иванова

    Новая партия отечественных космических аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя, продолжая масштабное формирование передовой системы связи нового поколения.

    Входящее в «ИКС Холдинг» «Бюро 1440» успешно завершило второй пакетный запуск космических аппаратов, передает Telegram-канал компании.

    Аппараты отделились от ракеты-носителя и установили стабильную связь с Центром управления полетами.

    В ближайшее время специалисты проведут все необходимые проверки подсистем. После ввода оборудования в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту для полноценного оказания сервисов связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников связи группировки «Рассвет».

    В мае российские военные применили отечественную систему для работы беспилотников в зоне спецоперации.

    В июне президент Владимир Путин заявил о наращивании орбитальной группировки для нужд армии.

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    19 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Мерц назвал причину затяжного энергетического кризиса в Германии

    Мерц: Энергокризис в Германии вызван прекращением поставок газа из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Затяжной энергетический кризис в Германии вызван прекращением поставок газа из России, что усугубляется снижением поддержки НАТО со стороны Соединенных Штатов.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что затяжной энергетический кризис в стране спровоцирован отсутствием поставок российского газа, передает РИА «Новости». Таким образом политик попытался объяснить невыполнение своих громких предвыборных обещаний.

    «Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», – сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

    Политик также обратил внимание на сложную ситуацию в отношениях с США под руководством Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон больше не оказывает НАТО поддержку в тех объемах, что наблюдались на протяжении десятилетий.

    В начале работы на посту канцлера Мерц исходил из других предпосылок, но затяжные проблемы заставили пересмотреть ситуацию. Германия уже несколько лет находится в состоянии экономической стагнации из-за высоких цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого правительства признал сложности руководства страной при администрации Дональда Трампа.

    На фоне падения рейтингов политик обвинил внешние факторы в экономической стагнации ФРГ.

    В прошлом году лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала возобновить поставки дешевого природного газа из России.

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    20 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о провокации

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений русскоязычной туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    Капанадзе рассказал, что «туристки на русском языке кричали «Горько!» жениху и невесте во время свадьбы, которая проходила на веранде отеля, а когда на них не обратили внимания, разозлились и начали плескать различные жидкости и плеваться с третьего этажа на гостей праздничного мероприятия».

    После того, как под воздействием жидкости вышла из строя музыкальная аппаратура, между гостями церемонии и туристками началась словесная перепалка.

    «Туристки на русском языке оскорбляли гостей, называли «папуасами», продолжали поливать жидкостями и оплевывать. Певец Александрэ Мрелашвили отказался работать в таких условиях и покинул мероприятие, – рассказал Капанадзе. – Брат жениха Георгий Чигладзе поднялся в номер к туристкам и попросил их успокоиться».

    Адвокат утверждает, что его подзащитный ударил туристку, только защищаясь от ее агрессивного поведения.

    Капанадзе не исключает, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения.

    В МВД вызвали на допрос певца Мрелашвили, который, по данным грузинских СМИ, «отказывался находиться в полиции продолжительное время, нанес словесное оскорбление стражам порядка и повредил шкаф для хранения вещей».

    Мрелашвили уже покинул отделение полиции Телави.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии. Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих.  Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    20 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин

    Bild: В Германии отметили взлетающие до небес цены на бензин

    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин
    @ Bernd Marz/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    В период летних каникул цены на топливо в Германии достигают новых рекордных максимумов, приводя немцев в шоковое изумление, тем более, что в Испании почти цены на 80 центов дешевле.

    «Эти цифры стали шоком для каждого водителя: литр бензина премиум-класса сегодня, в пятницу, в Германии стоит в среднем 2,31 евро, а литр дизельного топлива – 2,28 евро», – пишет Bild.

    Газета отмечает, что цены снова приближаются к пиковым уровням, которые наблюдались в стране вскоре после начала ирано-иракской войны в конце февраля 2026 года.

    Издание указывает на главный фактор – цену на нефть. В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась до 85,28 долларов за баррель – на 24% выше, чем год назад. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива цены неуклонно растут. Кроме того, 1 июля истек срок действия государственной скидки на топливо в Германии. В сравнении с другими странами ЕС Германия стала самой дорогой.

    «Если взглянуть на Европу, ситуация становится еще более плачевной: Германия входит в число самых дорогих стран по стоимости заправки авто. Однако те, кто пересекает границу, обнаруживают, что топливо значительно дешевле в других странах: в Польше литр бензина стоит всего 1,58 евро – более чем на 50 центов меньше, чем в Германии . В Люксембурге – 1,65 евро, в Чехии – 1,62 евро, а в Австрии – 1,69 евро», – пишет газета.

    Bild подчеркивает, что самое дешевое топливо в Испании: там литр бензина стоит в среднем 1,54 евро, а дизельного топлива – 1,55 евро. А причина тому – налоги.

    В Германии налоги и сборы составляют более половины стоимости топлива. Энергетический налог составляет 65,45 цента за литр бензина и 47,04 цента за литр дизельного топлива – в дополнение к налогу на добавленную стоимость и налогу на выбросы углекислого газа (55 евро за тонну).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в апреле заявил о завершении эпохи благополучия для немцев. Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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