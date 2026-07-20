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Скрывавшийся в Камбодже фигурант дела о хищениях при реставрации получил срок
Виновный в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря получил 5,5 лет
Таганский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о хищении более 19 млн рублей при реставрации объектов культурного наследия Соловецкого монастыря.
Сергей Волков приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости». Суд признал его виновным в крупном мошенничестве при выполнении государственных подрядов.
«Признать Волкова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы... назначить наказание в виде пяти лет шести месяцев колонии общего режима», – огласила решение судья. По версии следствия, с 2011 по 2016 год осужденный вместе с сообщниками заключал фиктивные контракты на проведение историко-культурной экспертизы.
Вместо реальных работ подрядчики предоставляли поддельные акты приемки. Ущерб государству превысил 19 млн рублей. В мае 2023 года другие участники преступной группы, включая бывшего главу департамента Минкультуры Владимира Цветнова и его заместителя, получили от двух до четырех лет колонии.
Волков скрылся от правосудия и в январе 2020 года был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года его задержали в Камбодже и депортировали в Россию. Ранее Генпрокуратура взыскала с фигурантов дела почти 20 млн рублей в качестве возмещения ущерба, а суд арестовал имущество супруги и дочери обвиняемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года суд приговорил к пяти годам колонии реставратора объектов Соловецкого архипелага Николая Белякова.
Бывший заместитель директора профильного департамента Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении денег на ремонт монастыря.
В июне 2024 года за хищения при реконструкции башен Московского Кремля тюремный срок получил гендиректор компании «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук.