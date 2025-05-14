Глава АдГ Вайдель раскритиковала Мерца и потребовала вернуть газ из России

Вайдель выступила за возобновление поставок российского газа и работу АЭС

Tекст: Ирма Каплан

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель во время выступления в Бундестаге раскритиковала канцлера Фридриха Мерца, назвав его «канцлером второго выбора» и призвала возобновить поставки российского газа в страну, передает РИА «Новости».

По ее словам, без надежного и доступного энергоснабжения невозможно восстановление экономики, так как этого можно добиться только с помощью принципиально иной энергетической политики.

«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», – заявила она.

Вайдель отметила, что промышленное производство в стране резко падает, а безработица растет, главным образом из-за высоких цен на энергоносители. Она с иронией заметила, что от «исторического фальстарта» канцлера Мерца исходят нестабильность и слабость.

Германия пытается перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от атомных электростанций и угля, чтобы достичь климатической нейтральности к 2045 году.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.