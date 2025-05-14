Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Глава АдГ Вайдель раскритиковала Мерца и потребовала вернуть газ из России
Вайдель выступила за возобновление поставок российского газа и работу АЭС
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага резко раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель во время выступления в Бундестаге раскритиковала канцлера Фридриха Мерца, назвав его «канцлером второго выбора» и призвала возобновить поставки российского газа в страну, передает РИА «Новости».
По ее словам, без надежного и доступного энергоснабжения невозможно восстановление экономики, так как этого можно добиться только с помощью принципиально иной энергетической политики.
«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», – заявила она.
Вайдель отметила, что промышленное производство в стране резко падает, а безработица растет, главным образом из-за высоких цен на энергоносители. Она с иронией заметила, что от «исторического фальстарта» канцлера Мерца исходят нестабильность и слабость.
Германия пытается перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от атомных электростанций и угля, чтобы достичь климатической нейтральности к 2045 году.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.