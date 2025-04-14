Европейские компании предложили вернуть российский газ

Reuters: В ЕС допустили возобновление поставок российского газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Reuters, европейские энергетические компании начинают обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома. Это вызвано длительным энергетическим кризисом и неуверенностью в надежности поставок из США.

Французская Engie и другие компании заявляют, что в случае мирного урегулирования на Украине, возможно восстановление поставок до 70 млрд кубометров газа в год, включая сжиженный природный газ (СПГ). Это значительно меньше довоенного уровня, когда Россия обеспечивала до 40% потребностей ЕС.

В Германии, где зависимость от российского газа была высокой, усиливаются голоса за возвращение к прежним поставкам. В химическом парке Леуна, одном из крупнейших в стране, руководители заявляют о необходимости срочного восстановления поставок через трубопроводные системы, такие как взорванный в 2022 году Северный поток.

Европейская комиссия рассматривает увеличение закупок американского СПГ, однако тарифные споры и опасения по поводу его использования как геополитического инструмента вызывают настороженность. Эксперты предупреждают, что США могут ограничить экспорт из-за роста внутреннего спроса, что усиливает необходимость диверсификации поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз с начала 2025 года уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за три года опустились до 37%, при этом темпы изъятия из хранилищ в марте почти вдвое превышают показатели прошлого года, несмотря на потепление.

В Европе средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, из-за чего к началу сезона закачки хранилища могут оказаться опустошенными, что усложнит их наполнение летом, заявили в Газпроме.