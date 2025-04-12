Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

Tекст: Александра Юдина

В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.