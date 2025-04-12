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    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
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    Мнения
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    1 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 08:13 • Новости дня

    Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

    Tекст: Александра Юдина

    С начала 2025 года поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, следует из данных аналитического центра Bruegel.

    В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

    Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

    Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

    Tекст: Александра Юдина

    В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, разбив окна в вагонах и ранив сотрудника поездной бригады.

    В Чуйской области Киргизии поезд с туристами из Европы подвергся атаке камнями, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин, когда поезд следовал из города Балыкчы. В результате вандализма были разбиты окна в вагонах и пострадал один из сотрудников поездной бригады.

    В пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что такие действия представляют угрозу безопасности пассажиров и могут негативно сказаться на международном имидже страны.

    Представители «Киргизских железных дорог» призвали местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив, что любые нарушения безопасности на железной дороге будут преследоваться по закону.

    Напомним, первый в этом году туристический поезд с путешественниками из Европы прибыл в Бишкек. Этот маршрут охватывает несколько стран Центральной Азии: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда состоит из 11 вагонов, и в нем путешествуют более 80 туристов.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может прекратить существование, если ее отношения с Россией ухудшатся, и выразила надежду, что такого развития событий не произойдет.

    По ее словам, Армения как государство может прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», – сказала Симоньян.

    Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

    В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 21:37 • Новости дня
    Дипломат исключил военное столкновение России с ЕС и НАТО

    Ульянов: У Запада нет возможностей политической воли для военного конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Ульянов подчеркнул, что у Запада, включая США, отсутствуют необходимые возможности и, что более важно, политическая воля для начала такого конфликта, передает ТАСС.

    Он заявил: «Мне кажется, что пока это все-таки опасения (...) никаких признаков этого нет».

    Ранее военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag 2025 отработали сценарий атаки России на территорию альянса, задействовав 90 самолетов и вертолетов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    11 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США

    Bloomberg: Евросоюз планирует саммит с Китаем на фоне торговой войны с США

    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры готовятся посетить Китай в июле для обсуждения торговых вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg.

    Европейские лидеры планируют визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля, сообщает Bloomberg.

    Предыдущий саммит между сторонами также проходил в Китае, что делает предстоящий визит нарушением протокола, поскольку обычно китайская делегация посещает Европу.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста уже согласились на проведение саммита в Пекине. Этот шаг подчеркивает стремление европейских лидеров обсудить торговые вопросы с Китаем. Отношения России и Украины остаются в центре внимания, и Брюссель недоволен дипломатической поддержкой Москвы со стороны Пекина, хотя Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному разрешению конфликта.

    Кроме того, Китай и Европейский союз начинают переговоры с целью отмены пошлин на электромобили из Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В то же время президент США Дональд Трамп ввел режим паузы на свои «взаимные пошлины» в течение 90 дней после падения рынков. Это создает дополнительное давление на международные отношения, включая отношения между Европой и Китаем.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах.

    Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Евросоюз в то же время сообщил, что продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом.

    Ранее США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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    11 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    @ Юрий Заритовский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, критика Николая Эппле и журналистку Анну Кретникову в реестр иностранных агентов.

    В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

    Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990-го по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

    После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

    Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.

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