Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Захарова: США согласовали посольству России акцию в годовщину встречи на Эльбе
Американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге
Захарова отметила, что власти согласовали памятную церемонию у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне и подчеркнула, что восстанавливаются добрые традиции, ранее нарушенные запретами администрации Джо Байдена. Также, по ее словам, совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие памятные мероприятия к 80-летию Победы, передает РИА «Новости».
Дипломат заявила: «Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели».
Захарова добавила, что помнить об уроках прошлого особенно важно сейчас, когда страны Запада пытаются переписать итоги Второй мировой войны. Она подчеркнула, что подвиг советских воинов-освободителей невозможно перечеркнуть, и россияне всегда будут хранить память об этих событиях.
В феврале Песков заявил, что Кремль не собирается проводить новый саммит для празднования годовщины встречи на Эльбе.
Напомним, американские власти три года подряд не давали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. В апреле 2022 года посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.