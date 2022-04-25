Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе

|
25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 01:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЕК назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России
Разделы
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
Подробности...
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
Подробности...
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
Подробности...
Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенные Штаты отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».
«В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально [это решение приняло] Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», – приводит слова Антонова ТАСС.
Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».
«Встреча на Эльбе – яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона», – уверен Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.
«Перед глазами встает получившая всемирную известность фотография, на которой солдаты сошедшихся на берегах Эльбы союзнических войск обмениваются братскими рукопожатиями и объятиями. В те дни они делили друг с другом кусок хлеба, поднимали фронтовую чарку за Победу и советско-американскую дружбу. <…> Дошедшая до нас фотохроника живо передает охватившую всех безудержную радость в связи с приближением окончания войны», – отметил глава российской дипломатической миссии.
Как подчеркнул посол, тогда «фронтовики союзнических армий думали о том, как сделать так, чтобы победа, ради которой они приносили величайшие жертвы, стала не просто точкой отсчета очередного межвоенного периода», а «поворотным пунктом в истории народов, с которого начнется эпоха устойчивых мирных отношений между государствами». «Наш долг перед поколением победителей – помнить об уроках войны», – продолжил посол.
«Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной армии приблизить нашу общую Победу», – добавил он. «Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – подытожил Антонов.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
|
|
Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине
|
|
Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.
Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.
Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.
«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.
Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США
Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.
Как заявил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Захарова заявила о переходе США к играм за «красной линией»
|
|
Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов». Причина понятна: миру открылись шокирующие подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным, что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за «красной линией». Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», – подчеркнула дипломат
Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия.
«Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине», – пояснила представитель МИД.
По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки.
«Есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие», – добавила Захарова.
Ранее в Минобороны России заявили, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в ведомстве диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: Санкции не поставят Россию на колени
|
|
Журналист американского издания The New York Times проанализировал последствия ввода санкций против России, отметив, что они не работают.
По словам автора статьи в издании The New York Times, сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.
Он отметил, что в Вашингтоне это уже признали, поэтому решили выделить Киеву военную помощь в размере 800 млн долларов и чрезвычайное финансирование в размере 500 млн долларов.
В публикации подчеркивается, что одними санкциями в ближайшее время Россию не поставить на колени.
«Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений. Разногласия по поводу того, будут ли оплачиваться поставки газа в рублях, как того требует Россия, лишь подчеркивают безвыходное положение, в котором оказались европейские страны...», – говорится в публикации.
Кроме того отмечено, что ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, ЮАР, Китай, Пакистан, Индию, а также Иран и Израиль, поддерживают Россию.
Ранее, чтобы дать возможность европейским странам оплачивать газ в рублях и не нарушать свои же санкции, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, как это можно сделать. В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам».
NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
|
|
Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кампанию США против России сочли отработкой «санкционного фронта» против Китая
|
|
США создают единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, «обкатывая механизм» для будущего противостояния с Китаем, заявил дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что США стремятся «подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития» России, «разрушить нашу экономику». Однако применяемые для этого механизмы и меры, «создание единого с Евросоюзом санкционного фронта» – это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем».
В период президентства Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена, но при Джо Байдене США и ЕС договорились по мораторию на ряд пошлин, урегулировали спор Airbus и Boeing, заработал трансатлантический Совет по торговле и технологиям. По мнению дипломатического источника, Россия стала «объектом, на котором механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается».
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции. Позднее помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки Вооруженным силам России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трампа испугало отсутствие страха у России и Ирана перед США
|
|
Настал самый опасный период за всю историю Соединенных Штатов, многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США, заявил 45-й американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Флорида.
«Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <…>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен», – приводит слова Трампа ТАСС.
«Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <…> Раньше не было ничего подобного», – заявил Трамп.
Он констатировал, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле опровергли заявление Госдепа об удерживании ВСУ Мариуполя
|
|
В заявлении Госдепартамента США о якобы дезинформации президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии Министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Он назвал дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР).
Российские военные нашли доказательства планов Украины по распылению химикатов
|
|
Российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Кириллов отметил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием.
Он добавил, что Минобороны располагает данными, согласно которым в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.
По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.
Кириллов отметил, насколько высока вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия. «Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», – отметил он.
По мнению Кириллова, киевский режим с подачи США способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, лишь бы дискредитировать спецоперацию российских войск.
При этом он рассказал, что механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН. «В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации», – заключил Кириллов.
В субботу утром в Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами. Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Средства генконсульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».
По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь - оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.
И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств
По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.
«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.
Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
Пентагон рассказал о разработке ударных дронов для ВСУ еще до начала войны на Украине
|
|
Официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые будут переданы украинской армии, изначально разрабатывались для нужд ВСУ – еще до начала спецоперации.
Уточняется, что система вооружения Phoenix Ghost, название которой впервые прозвучало в пакете помощи Украине на сумму 800 млн долларов, была ускоренно разработана для особых нужд ВСУ еще до начала российской спецоперации, поясняет агентство Anadolu.
«До начала войны система Phoenix Ghost находилась в стадии разработки в тесном сотрудничестве с ВСУ. Сейчас мы думаем, что эти системы удовлетворят их потребности, особенно на востоке Украины», – отметил при этом офицер Пентагона.
Также Кирби заявил, что эти системы предназначены для тактических целей, таких как атака целей и наблюдение за полем боя. «Эти системы, вероятно, будут использоваться и ВВС США», – заключил он.
Напомним, новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден, включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение и запчасти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|