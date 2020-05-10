Москва резко отреагировала на попытки США переписать историю Победы

МИД России намерен провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки США переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне, сообщается на официальном сайте МИД.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», – отмечается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, Москва не может пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, согласно которому победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно «Америке и Великобритании».

Кроме того, такие сообщения американские чиновники выложили «в канун священного праздника», не желая «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества».

«К сожалению, подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе», – заявлено в сообщении МИД.

Более того, многочисленные обоснованные на истории отклики со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира, систематически удаляются модераторами.

«Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности», – заметили в МИД.

Москва намерена «провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами».

Напомним, после серии постов о победе над гитлеровской Германией благодаря Америке и Великобритании, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома, который в годовщину победы во Второй Мировой войне назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза.

Ранее российский посол в США отреагировал на попытки принизить роль СССР в победе над фашизмом.

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