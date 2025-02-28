Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Песков: Россия не будет отмечать годовщину встречи на Эльбе новым саммитом
Кремль не собирается проводить новый саммит для празднования годовщины встречи на Эльбе, ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
В ответ на соответствующий вопрос Песков заявил: «Таких планов нет», передает ТАСС.
Встреча на Эльбе, состоявшаяся в 1945 году, символизирует историческое событие, когда советские и американские войска встретились на реке Эльбе в ходе Второй мировой войны.
Напомним, американские власти три года подряд не давали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.