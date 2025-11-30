Турецкий беспилотник Bayraktar впервые поразил цель ракетой «воздух – воздух»

Tекст: Дарья Григоренко

По словам производителей, тестовый запуск ракеты прошел на полигоне над городом Синоп, где Kizilelma с помощью радара ASELSAN MURAD AESA захватил и сопровождал быстролетящий реактивный самолет-мишень. «Как только радар точно зафиксировал цель, Kizilelma запустил ракету «воздух – воздух» GOKDOGAN BVR с крыла», – сообщила компания. Этой атакой цель была уничтожена с абсолютной точностью, передает РИА «Новости».

В Baykar подчеркивают, что большинство беспилотных истребителей в мире сегодня могут поражать только наземные объекты, и ни одна другая беспилотная платформа пока не выполнила успешный удар по воздушной цели. По оценке самой компании, Kizilelma стала первой в мире БПЛА, успешно применившей удар «воздух – воздух», что формирует новую эпоху в истории авиации.

Во время испытательного полета беспилотный истребитель сопровождали пять истребителей F-16 и другой дрон Akinci. Уточняется, что Kizilelma отличают передовые датчики, позволяющие обнаруживать самолеты врага на значительном удалении и наносить удары, не будучи обнаруженным.

Компания Baykar уже заключила экспортные контракты с 37 странами, а выручка от зарубежных поставок составляет 90% оборота компании.

Ранее сообщалось, что польские военные начали применять тяжелый ударный дрон Bayraktar TB2 для круглосуточного наблюдения за ситуацией на восточной границе страны.