Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
На охрану границы Польши направили турецкие дроны Bayraktar
Польские военные начали применять тяжелый ударный дрон Bayraktar TB2 для круглосуточного наблюдения за ситуацией на восточной границе страны, заявило оперативное командование вооруженных сил страны.
Беспилотник TB2 Bayraktar используют для фиксации случаев нелегальной миграции, он позволяет силам безопасности мгновенно реагировать на попытки дестабилизации, заявило командование, передает РИА «Новости».
Беспилотники поддерживают действия военнослужащих и других силовых структур, обеспечивая совместную охрану границы с ЕС и НАТО. Такой комплексный подход назвали примером эффективного противодействия гибридным угрозам.
Отмечается, что в 2024 году Польша получила из Турции четыре комплекта Bayraktar TB2.
В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша сейчас живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена».