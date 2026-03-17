Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Иран бил по посольству США в Багдаде всю ночь
Американское дипломатическое представительство в иракской столице подверглось массированной атаке, которая непрерывно продолжалась на протяжении всей ночи, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
Иранские военные нанесли серию ударов по объекту, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, передает РИА «Новости».
«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь. Это самое большое представительство в мире (42 гектара), и после вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону», – написал он в социальной сети X.
Накануне агентство Reuters информировало о напряженной обстановке в этом районе. Рядом с территорией дипмиссии был слышен взрыв, после чего сработала сирена воздушной тревоги.
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Американская дипмиссия рекомендовала гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть Ирак.
Ранее системы противовоздушной обороны сработали у здания дипломатического представительства.