NYT: Требование к гражданам США покинуть Ирак говорит о разрастании войны против Ирана
Срочное требование к американским гражданам немедленно покинуть Ирак связано с волной атак на объекты США и их союзников, за которые ответственность взяли проиранские вооружённые группировки, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Times, американское посольство в Багдаде рекомендовало всем гражданам США немедленно покинуть Ирак. Это предупреждение стало заметным ужесточением позиции американских властей: еще сутки назад граждан просили лишь сохранять «низкий профиль», не призывая к эвакуации.
В заявлении посольства отмечено, что «Иран и связанные с ним вооружённые группировки представляют серьезную угрозу общественной безопасности в Ираке». За последние дни иранские союзники неоднократно атаковали гражданские объекты и здания, связанные с США и их региональными союзниками. Посольство США подверглось нападению второй раз за две недели, ответственность взяла на себя группировка «Катаиб Хезболла».
Эксперты говорят о росте тревоги американских властей из-за активности проиранских формирований, которые, по их мнению, стремятся открыть новый фронт для США на Ближнем Востоке. «Это резкое ужесточение американской обеспокоенности», – заявил бывший посол США в Ираке Джеймс Джеффри. Он добавил, что речь идёт не только о риске для людей, но и о попытках надавить на иракское правительство, чтобы оно взяло под контроль вооружённые формирования.
По словам бывшего американского полковника Майлса Кэггинса, конфликт с Ираном явно перекинулся на Ирак, а проиранские группировки за последние дни атаковали американские, эмиратские, французские и курдские объекты более 200 раз. Вашингтон неоднократно требовал от Багдада сдерживать деятельность этих формирований.
Ранее WJ сообщила, что пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт.
12 марта пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах.