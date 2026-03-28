Атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта
В результате атаки беспилотников в международном аэропорту Эль-Кувейта серьезно повреждена радарная система.
Международный аэропорт Эль-Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление гражданской авиации Кувейта.
Представитель ведомства Абдалла ар-Раджихи сообщил агентству KUNA о последствиях удара.
«Международный аэропорт Эль-Кувейта подвергся атаке нескольких БПЛА, никто не пострадал. В результате атаки нанесен значительный ущерб радарной системе аэропорта», – заявил агентству KUNA представитель управления Абдалла ар-Раджихи.
По данным властей, технические повреждения затронули именно радарный комплекс воздушной гавани, обеспечивающий контроль за полетами. При этом человеческих жертв и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.
Ранее аэропорт Эль-Кувейта прекратил обслуживать рейсы в начале марта. Это решение было связано с эскалацией обстановки в Персидском заливе, которая повлияла на работу гражданской авиации страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар без жертв.
Армия Кувейта начала массовые перехваты ракет и беспилотников над территорией эмирата на фоне эскалации конфликта с Ираном.
Авиационные власти Катара, Кувейта и Бахрейна продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до вечера из соображений безопасности.