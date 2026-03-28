Атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта

Атака БПЛА повредила радарную систему аэропорта Эль-Кувейта

Tекст: Мария Иванова

Международный аэропорт Эль-Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление гражданской авиации Кувейта.

Представитель ведомства Абдалла ар-Раджихи сообщил агентству KUNA о последствиях удара.

«Международный аэропорт Эль-Кувейта подвергся атаке нескольких БПЛА, никто не пострадал. В результате атаки нанесен значительный ущерб радарной системе аэропорта», – заявил агентству KUNA представитель управления Абдалла ар-Раджихи.

По данным властей, технические повреждения затронули именно радарный комплекс воздушной гавани, обеспечивающий контроль за полетами. При этом человеческих жертв и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Ранее аэропорт Эль-Кувейта прекратил обслуживать рейсы в начале марта. Это решение было связано с эскалацией обстановки в Персидском заливе, которая повлияла на работу гражданской авиации страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар без жертв.

Армия Кувейта начала массовые перехваты ракет и беспилотников над территорией эмирата на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Авиационные власти Катара, Кувейта и Бахрейна продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до вечера из соображений безопасности.