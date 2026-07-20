В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
В Москве мужчину осудили за хищение более 8 млрд рублей у банка
В столице суд признал 63-летнего Алексея Зеленцова виновным в хищении активов коммерческого банка в составе преступного сообщества, сообщили в прокуратуре города.
Зеленцов приговорен к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Его признали виновным по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», «Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Следствие установило, что в 2018 году осужденный вошел в состав преступной группы, созданной для вывода средств из коммерческих банков. Получив руководящую должность, он вместе с сообщниками организовал приобретение неликвидных облигаций на сумму около 198,7 млн рублей.
Кроме того, были заключены 19 фиктивных договоров уступки прав требования, из-за которых банк лишился кредитного портфеля на 7 млрд рублей.
Также злоумышленники незаконно завладели правами на облигации стоимостью свыше 441,5 млн рублей и путем фиктивного погашения долгов лишили банк прав требования на 122,7 млн рублей. Без оплаты была передана недвижимость на 149 млн рублей и автомобили на 4 млн рублей. В результате банк лишился лицензии, а дела организаторов выделены в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля суд приговорил бывших топ-менеджеров «Тальменка-банка» к срокам до семи лет лишения свободы за хищение 450 млн рублей. В июне Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой четыре года колонии за незаконный вывод активов.
В конце прошлого года Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 16,6 млрд рублей у Московского индустриального банка.