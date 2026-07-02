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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 15:36 • Новости дня

    Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

    Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве вынесен приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов на жителей Крымского полуострова.

    Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

    По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

    «С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

    В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.


    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Задержана 16-летняя соучастница напавших на полицейского в Москве мужчин

    СК: Задержана 16-летняя соучастница автоподставщиков в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, напавших на полицейского, задержали в Москве, сообщает ГСУ СК по столице.

    «Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие», – сообщило ведомство в «Максе».

    Следователи установили ее причастность по записям камер и показаниям очевидцев.

    По данным следствия, 28 июня 2026 года на улице Маросейка трое злоумышленников, действуя группой по предварительному сговору, инсценировали ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали у потерпевшего 10 000 рублей.

    Отмечается, что этот эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.

    В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 16-летняя соучастница доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о нападении автоподставщиков на инспектора ДПС после инсценировки аварии в центре столицы.

    Басманный районный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела Давида Черноусова по обвинению в применении насилия к полицейскому на улице Маросейка. Тот же суд отправил в СИЗО второго участника нападения на автоинспектора Сергея Козлова, частично признавшего вину и принесшего извинения.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    30 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 61 дрон ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до утра вторника на подлете к российской столице поразили 61 беспилотный летательный аппарат, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «С 20.00 мск силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», – указал градоначальник в Max.

    До этого на подлете к Москве сбили шесть БПЛА.

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    1 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Напомним, с вечера понедельника до утра вторника на подлете к Москве поразили 61 дрон ВСУ.

    В ночь на 28 июня на подлете к городу поразили 25 дронов.

    К 26 июня за сутки на подлете к городу уничтожили 50 беспилотников.

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    1 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к полицейскому в центре столицы.

    Правоохранительные органы просят отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца, передает ТАСС. Инцидент с представителем власти произошел в минувший понедельник в центре Москвы.

    «Следствие настаивает на аресте двух молодых людей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – рассказал участник судебного процесса.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на столичного инспектора ДПС.

    Правоохранители задержали подозреваемых в Московской области. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы.

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    30 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин утром во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    До этого Собянин сообщал, что почти за два часа на подлете к Москве уничтожили 50 беспилотников.

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    30 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию после атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Горячая линия прокуратуры Московской области начала принимать обращения пострадавших после ночной атаки беспилотников, в результате которой погиб ребенок и ранены четверо человек.

    О запуске горячей линии для пострадавших после ночной атаки дронов на Московскую область сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС. В сообщении подчеркивается: «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников в Московской области работает горячая линия прокуратуры: +7 (916) 240-31-28».

    По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли ситуацию под личный контроль. Они обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами, чтобы организовать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка и пожаре в жилом доме в Егорьевске после массированной ночной атаки украинских дронов на регион.

    Глава егорьевского округа Дмитрий Викулов уточнил количество раненых при падении беспилотника на частный дом до четырех человек.

    Власти Подмосковья пообещали оказать всю необходимую помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при пожаре в Жуковском из-за последствий атаки беспилотников.

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    1 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина.

    Вечером в среду Собянин сообщил в «Максе»: «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву».

    Позднее он сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Затем ПВО уничтожила еще два дрона.

    Специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил, что на подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В подмосковном аэропорту Жуковский временно приостановлены прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

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    30 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с 3.53 силами ПВО на подлете к Москве были сбиты 11 дронов ВСУ.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.



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    30 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    В четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу четырех крупных аэропортов Московского авиаузла.

    Меры затронули Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация в Max.

    Утром во вторник аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе.

    В это же утро на подлете к столице сбили 50 дронов ВСУ.

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    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

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    1 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    Тело мужчины обнаружили в Москве-реке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На западе российской столицы в акватории Москвы-реки обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Труп мужчины был найден в Москве-реке в западной части города в среду, 1 июля, сказал собеседник РИА «Новости».

    По предварительной информации, гибель не связана с криминалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-западе Москвы возле элитного жилого комплекса обнаружили тело мужчины.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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