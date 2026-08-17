  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 205 дронов ВСУ
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    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
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    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня

    Каллас пригрозила «увеличением на треть» подсанкционных в новом пакете

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила «увеличением на треть» подсанкционных в новом пакете
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    17 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке

    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка вновь проявил активность: в кратере фонтанирует лава, а над вершиной фиксируется интенсивное свечение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    «Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», – рассказали ученые ТАСС.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН добавили, что в кратере обнаружена термальная аномалия. Кроме того, специалисты фиксируют мощный газовый шлейф.

    Ключевская сопка представляет собой правильный конус с кратером диаметром около 700 метров и является самым высоким действующим вулканом Евразии, на склонах которого находятся около 80 побочных кратеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год. В июне МЧС сообщало, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    16 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Режиссер «Колобка» рассказал, почему не будет второй части фильма

    Режиссер «Колобка» заявил о съемке третьей части фильма

    Режиссер «Колобка» рассказал, почему не будет второй части фильма
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» решили отказаться от выпуска второй части картины, рассказал режиссер фильма Антон Маслов.

    «У нас была премьера вторая недавно. Мы со зрителями общались, и пришло там огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть – «Колобок – возвращение»», – приводят слова Маслова «Вести».

    Режиссер добавил, что зрители активно интересовались продолжением истории. Ранее он также отмечал, что его дочь посмотрела картину про Колобка уже четыре раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок». Кинокритик BadComedian объяснил низкую посещаемость фильма «Последний богатырь. Колобок» избытком сеансов. Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Кобяков: Бизнесмены из ЕС продолжают контакт с Россией вопреки позиции ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Компании из государств Европы сохранили деловые контакты с Москвой, несмотря на жесткие ограничения и официальную позицию западного руководства, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, практически бизнесмены из всех страны Европы продолжают взаимодействие с Россией и не скрывают этого.

    «Достаточно проследить последние четыре-пять форумов в Петербурге и Владивостоке», – заявил Кобяков, передает ТАСС.

    Чиновник перечислил государства, предприниматели из которых регулярно посещают российские деловые мероприятия. В этот список вошли Италия, Германия, Франция, Голландия, Греция, Британия, Швейцария и Испания.

    Ранее Кобяков заявил, что западные компании проявили большой интерес к Восточному экономическому форуму на фоне политического давления.

    Также Антон Кобяков назвал прагматичное партнерство главным условием для возвращения иностранных корпораций.

    Весной немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетили Петербургский международный экономический форум для сохранения своих активов.

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    16 августа 2026, 14:13 • Новости дня
    Россия в июне увеличила поставки рыбы в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем поставок рыбы из России в Евросоюз в июне вырос в 1,7 раза и составил 74,9 млн евро, что стало максимумом с ноября 2024 года, сообщают данные Евростата.

    В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась на 22%, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями внутри ЕС стали Германия с закупками на 42,3 млн евро, Франция на 14,4 млн, Нидерланды на 8,4 млн, Польша на 4,4 млн и Дания на 2,6 млн евро. Основную часть экспорта составили филе и мясо рыбы на 60,6 млн евро, что в 1,8 раза больше майских показателей.

    Евросоюз также закупал российскую мороженую рыбу, в основном треску, на 10,8 млн евро, что на 7% больше. Поставки приготовленной рыбы достигли 3,2 млн евро, увеличившись в 2,3 раза. Объем охлажденной камбалы и другой охлажденной рыбы поднялся до 361 тыс. евро против 16 тыс. в мае. При этом по итогам первого полугодия общий импорт рыбы из России в ЕС снизился на 8%, до 352,2 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро и обновил минимум с начала 2024 года.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила полный отказ Евросоюза от ограничений на поставки российской рыбы в двадцать первом пакете санкций.

    В Германии 17% импорта рыбы приходится на российскую продукцию на фоне обсуждения новых санкций ЕС против рыбной отрасли.

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    16 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    Невестка Юрия Куклачева Марина выиграла конкурс красоты «Миссис Россия»

    Марина Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия»

    Tекст: Катерина Туманова

    Обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин стала Марина Куклачева, ранее завоевавшая титул «Миссис Москва».

    Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2026» стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина Куклачева. Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», передает РИА «Новости».

    «В этом году титул «Миссис Россия» получает Марина Куклачева. Браво!» – объявила со сцены президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

    Звания первой вице-миссис удостоилась Анна Шефер из Пскова.

    Второй вице-миссис признана Татьяна Васильева из Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка. Четвертое место заняла Антонина Спиридонова из Великих Лук.

    По словам победительницы конкурса, бороться за титул мирового уровня она не станет, так как целью участия было другое.

    «Титул «Миссис Россия» был моей целью на сегодняшний момент. Высотой, которую я хотела взять. И я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра над нашим семейным проектом», –  рассказала она.

    Национальный конкурс проводится ежегодно среди замужних женщин с детьми для повышения престижа материнства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

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    16 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Россиянин Трофимов завоевал золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спортсмен Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште.

    Российский синхронист Захар Трофимов взял золото на юниорском чемпионате мира. Победный результат отечественного спортсмена составил 267,0426 балла. Серебряную медаль соревнований получил испанец Энеко Санчес-Агилар, набравший 264,4163 балла, передает РИА «Новости».

    Бронзовая награда досталась представителю Казахстана Виктору Друзину с результатом 257,1201 балла. Юниорский чемпионат мира в столице Венгрии завершится 16 августа.

    Российские участники выступают на текущем турнире под национальным флагом и с гимном страны.

    Ранее Захар Трофимов в паре с Алиной Румянцевой одержал победу в смешанной технической программе на этом турнире.

    Российская сборная завоевала золотые медали в акробатической программе групп.

    Российские синхронистки победили в соревнованиях групп с технической программой.

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    16 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Россиянка Андреева разгромила украинку Олейник на турнире WTA в Цинциннати

    Россиянка Андреева прошла в третий круг турнира WTA 1000 в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Девятнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева победила украинку Александру Олейникову в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

    Встреча завершилась уверенной победой посеянной под пятым номером Андреевой со счетом 6:1, 6:0, передает ТАСС.

    В следующем этапе Андреева встретится с победительницей противостояния между швейцаркой Викторией Голубич и индонезийкой Джанис Тьен. Украинка Александра Олейникова выступала на турнире без номера посева.

    Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге и имеет в активе шесть титулов в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема на кортах Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в 2024 году она завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.

    25-летняя Олейникова располагается на 46-й строчке рейтинга и пока не побеждала на турнирах WTA. Ее высшим достижением остается выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в текущем году.

    Соревнования в Цинциннати имеют категорию WTA 1000, их призовой фонд составляет 7,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стало известно, что Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском турнире. Российские теннисистки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати. Мирра Андреева попала в топ-5 рейтинга WTA.

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    17 августа 2026, 01:11 • Новости дня
    Валентина Вылегжанина завоевала титул «Миссис Москва – 2026»

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», главную награду и звание «Миссис Москва – 2026» завоевала Валентина Вылегжанина.

    «Титул «Миссис Москва - 2026» присуждается Валентине Вылегжаниной», – передает слова президента конкурса и фонда «Планета женщин» Аллы Маркиной РИА «Новости».

    Звание вице-миссис досталось Наталье Никифоровой, а первой вице-миссис стала Елена Калитина. Гран-при конкурса получила Ирина Диа, а в номинации «Миссис Москва классик» лучшей признали Юлию Куклину.

    Победительница призналась, что мечтает представить Россию на международных  конкурсах красоты.

    «Конечно, каждая женщина хочет представлять Россию. Куда без этого? Да, я хочу!» – сказала Вылегжанина журналистам.

    Ежегодный конкурс «Миссис Россия» проводится среди замужних женщин с детьми, его цель – повышение престижа материнства.

    В этот же вечер стало известно имя «Миссис Россия» – ею стала Марина Куклачева, которая, в отличие от «Миссис Москва», совсем не стремится в международным конкурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    16 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    В Белграде прошел автопробег в поддержку России после визита Зеленского

    Автопробег в поддержку России завершился у посольства РФ в Белграде

    Tекст: Катерина Туманова

    В Белграде активисты дружеских отношений с Москвой провели пророссийский автопробег с участием колонны из десятков машин с флагами, которая проехала по центру сербской столицы, завершив пробег солидарности у здания российского посольства.

    Как написали организаторы акции в соцсетях, президент Сербии Александр Вучич провел очень короткую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но и при этом, во избежание реакции народа и чтобы власти не спровоцировали разлад с Россией и всем русским народом, организован этот автопробег, передает РИА «Новости».

    При этом один из организаторов автопробега Марко Радулович заявил журналистам о том, что идея акции возникла сразу после «приема фюрера Зеленского в Белграде».

    «Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против», –  цитирует его ТАСС.

    Радулович добавил, что считает позором «прием военного преступника Зеленского» в Белграде, пока продолжается конфликт. Кроме него организаторами акции выступили патриотические организации, среди которых «Народный патруль».

    Автопробег под девизом «братzaбрата» с сербскими и российскими флагами, патриотической символикой прошел по центральным улица города и завершился около 20.30 (мск) у российского посольства.

    Мероприятие прошло мирно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. Всего в заезде приняли участие 37 автомобилей и шесть мотоциклов.

    Напомним, Владимир Зеленский посетил Белград 7–8 августа. Вучич заявил, что тему военного сотрудничества они с Зеленским не обсуждали, но такой сценарий возможен по окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия Сербии «Мы – сила народа» предупреждала о вреде визита Зеленского для российско-сербских отношений. Несколько десятков человек устроили акцию протеста против приезда Зеленского  в центре Белграда. Politico писала, что Зеленский спровоцировал скандал на Балканах.


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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture напомнил Такаити о неуместности претензий в связи с Курилами

    SC: Такаити не имеет права отчитывать Россию за Курилы

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    16 августа 2026, 22:01 • Новости дня
    Мединский рассказал об изучении предмета «История нашего края» в школах

    Мединский сообщил, как будут изучать «Историю нашего края»

    Tекст: Катерина Туманова

    Обязательный школьный предмет, посвященный изучению родного края, начнут преподавать по стандартизированным пособиям начиная с 2027/28 учебного года, сообщил в Max-канале помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    «Обязательный предмет «История нашего края» с 2027/28 учебного года будет изучаться только по госучебникам. Двадцать девять госучебников для 32 регионов уже есть», – написал он.

    Мединский уточнил, что оставшиеся книги в процессе подготовки, их пишут местные авторские коллективы.

    «Оформление и экспертиза – федеральные», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения утвердило новый перечень школьных учебников с историей Донбасса. Также ведомство утвердило учебники по истории 32 регионов России. Мединский назвал главную функцию истории.


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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦУР и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦУР и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    16 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    При атаке дронов на ДНР погиб один и десять человек ранены

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов дронов ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель, еще десять человек получили ранения, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он.

    Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения. Его пятилетняя дочь пострадала.

    «В одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы», – добавил он.

    В поселке Мироновский и на автодороге Донецк – Пески пострадали водители легковых автомобилей.

    В Горняке тяжело ранена женщина 1965 года рождения, еще несколько мужчин получили ранения средней степени тяжести в других районах. Повреждены два жилых дома, объекты инфраструктуры и автомобили, подытожил глава ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин 16 августа заявил о полном уничтожении торгового центра «Галактика» после атаки ВСУ. Минздрав ДНР сообщил о возрастании числа пострадавших мирных жителей при обстреле «Галактики» до 11 человек. При ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР днем ранее погиб человек.


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