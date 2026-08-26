Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»

Tекст: Антон Антонов

«Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.

Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.

Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».