Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»
Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби проводит эту неделю в Европе, где встречается с военным и политическим руководством союзников по НАТО, продвигая американскую инициативу «НАТО 3.0», сообщает Пентагон.
«Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.
Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.
Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».