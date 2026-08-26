Камболов заявил о развитии общественных пространств в Цхинвале

Tекст: Антон Антонов

«Цхинвал постепенно наполняется местами, куда хочется приходить просто так – встретиться, поговорить, провести время вместе. Побывали сегодня в двух новых пространствах», – сообщил Камболов в Telegram.

Открылось новое творческое пространство «Арт-перевал», где разместилась галерея работ югоосетинских художников разных поколений. Самая ранняя картина в экспозиции датирована 1957 годом. В дальнейшем на площадке планируют проводить лекции и встречи движения «Первые».

В Пионерском парке начало работу общественное пространство «Ныхас», где жители разных поколений собираются для общения, а также игры в шахматы, нарды и шашки. Камболов рассказал, что гостей встретили тремя пирогами и пивом по осетинской традиции.

«Особенно понравился разговор с участниками турнира о том, каким мы хотим видеть Цхинвал», – написал врио главы республики. По его словам, жители сами благоустраивают дворы и высаживают цветы, стремясь сделать город красивее.

В ближайшее время в республике запустят конкурс благоустройства «Цвети, Осетия моя!». Участвовать в нем смогут местные жители, предприниматели и представители туристической отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Камболов вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел ход работ по строительству в Цхинвале молодежного центра с образовательными, культурными и спортивными площадками.

В столице Южной Осетии реализуется культурный проект «Цхинвал. Живая история», превращающий город в интерактивный музей под открытым небом.

