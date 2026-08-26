Спецназ и военная техника прибыли на место протеста против ТЦК в Тернополе

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что полицейские появились в полной экипировке. Правоохранители в спешке эвакуировали сотрудника ТЦК и увели его в автобус. На опубликованных видео десятки участников акции скандируют «Позор!».

Областной ТЦК заявил, что его сотрудник «получил телесные повреждения и на данный момент находится в медицинском учреждении». Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль, напавшие «завладели личными вещами» потерпевшего. Поступили сообщения о применении бит и ножей в ходе конфликта, передает ТАСС.

ТЦК заявил, что полиция восстановила порядок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тернополе группа местных жителей напала на автомобиль сотрудников ТЦК при проверке документов.

В июле во Львове толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата из-за насильственной мобилизации мужчины.

