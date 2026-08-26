Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Спецназ и военная техника прибыли на место протеста против ТЦК в Тернополе
Спецназ и военная техника прибыли на место протеста против действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в украинском Тернополе, сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что полицейские появились в полной экипировке. Правоохранители в спешке эвакуировали сотрудника ТЦК и увели его в автобус. На опубликованных видео десятки участников акции скандируют «Позор!».
Областной ТЦК заявил, что его сотрудник «получил телесные повреждения и на данный момент находится в медицинском учреждении». Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль, напавшие «завладели личными вещами» потерпевшего. Поступили сообщения о применении бит и ножей в ходе конфликта, передает ТАСС.
ТЦК заявил, что полиция восстановила порядок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тернополе группа местных жителей напала на автомобиль сотрудников ТЦК при проверке документов.
В июле во Львове толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата из-за насильственной мобилизации мужчины.