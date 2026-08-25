Генпрокуратура Казахстана выявила минимальные нарушения на выборах в парламент

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана зафиксировали 15 нарушений во время проведения выборов в новый однопалатный парламент, передает ТАСС. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили характер инцидентов.

«В течение всего периода организации и проведения выборов было выявлено лишь 15 нарушений и только по двум составам административных правонарушений. В частности, это – три факта проведения незаконных опросов и 12 фактов проведения агитации в период ее запрещения», – говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, нарушений со стороны избирательных комиссий зафиксировано не было. Также отсутствовали факты незаконной выдачи бюллетеней, голосования за других лиц и вбросов. Конфликтов с наблюдателями и журналистами, а также иных грубых нарушений порядка не отмечено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в парламент Казахстана партия «Адилет» набрала более 71% голосов избирателей.

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