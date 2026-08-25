Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Генпрокуратура Казахстана выявила минимальные нарушения на выборах в парламент
В ходе парламентских выборов в Казахстане было зафиксировано минимальное количество административных правонарушений, связанных с незаконными опросами и агитацией, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана зафиксировали 15 нарушений во время проведения выборов в новый однопалатный парламент, передает ТАСС. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили характер инцидентов.
«В течение всего периода организации и проведения выборов было выявлено лишь 15 нарушений и только по двум составам административных правонарушений. В частности, это – три факта проведения незаконных опросов и 12 фактов проведения агитации в период ее запрещения», – говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, нарушений со стороны избирательных комиссий зафиксировано не было. Также отсутствовали факты незаконной выдачи бюллетеней, голосования за других лиц и вбросов. Конфликтов с наблюдателями и журналистами, а также иных грубых нарушений порядка не отмечено.
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