  • Новость часаПри ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
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    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 21:38 • Новости дня

    При ударе ВСУ по Горловке пострадали пять человек

    При ударе ВСУ по Горловке пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Вера Басилая

    В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько.

    Украинские военные нанесли удар по территории ДНР, в результате чего пострадали люди, сообщил мэр города Иван Приходько в «Максе».

    «В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», – написал он.

    При атаке украинских войск на Горловку погиб один мирный житель.

    Ранее атаки дронов ВСУ привели к ранениям подростка и пяти взрослых жителей ДНР.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике уничтожен высокопоставленный украинский офицер, чье подразделение готовило диверсию на Запорожской атомной электростанции четыре года назад.

    В Донецкой народной республике ликвидирован заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ полковник Константин Змунчило, передает ТАСС.

    «Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    По данным источника, подразделение полковника действовало на красноармейском направлении. В 2022 году эта бригада планировала осуществить провокацию на Запорожской атомной электростанции, однако российские силовики своевременно раскрыли намерения украинских боевиков и предотвратили инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Ранее Министерство обороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с ядерным топливом.

    Общественный деятель Владимир Рогов заявил об участии британских спецслужб в разработке планов по захвату станции.

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    25 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».

    Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

    Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

    Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

    «Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

    В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    24 августа 2026, 23:10 • Новости дня
    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя: Украину превратили в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины незалежности Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была «доведена до ручки», – приводит слова дипломата постпредство России при ООН.

    Небензя указал на то, что при самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на «цивилизованность» и «демократичность», Украина была превращена в «концлагерь имени Зеленского».

    Он отметил, что в стране установлен полный запрет на инакомыслие и оппозицию, а людей, которые решились озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия «отправляют за решетку или уничтожают физически».

    Небензя напомнил и беспрецедентные гонения на каноническое православие, которые сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан.

    «Усиленно переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Святогорской лавре УПЦ убили монаха и ранили двух иноков. Политолог Скачко заявил, что Зеленский готовит население Украины к ужесточению «бусификации». МИД указал на то, что киевские власти превратили героизацию нацизма в государственную политику.

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    25 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом для украинской армии в порту Южный, сообщило Министерство обороны утром во вторник.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по украинским портам и судам, доставляющим грузы для нужд ВСУ, указало ведомство в Max.

    Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали порт Южный. В результате был поражен сухогруз с грузом военного назначения для украинской армии.

    Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной помощи.

    Накануне российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Неделей ранее ВС России атаковали два сухогруза с оружием для украинских подразделений.

    За прошлую неделю российские войска поразили два патрульных катера ВМС Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России взяла под контроль Анновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в около Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино ДНР, Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две РЭБ и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Малеевки, Нового Мира, Шевченково, Червоного Оскола Харьковской области, Святогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили Зеленое в Запорожской области.

    А до этого армия России зачистила от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.

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    25 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя назвал «пещерной русофобией» санкции против «Маши и Медведя»

    Небензя: Санкции против «Маши и Медведя» – пещерная русофобия

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления в СБ ООН на заседании по Украине постпред России Василий Небензя указал на истребление киевской властью любого российско-украинского наследия, связей и интересов, что стало походить на «пещерную русофобию».

    Российский дипломат напомнил, как усиленно на Украине переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны русских, евреев, поляков и украинцев.

    «Ущемляется не только русский язык. Истребляется все, что связанно с нашим общим прошлым. Киевские власти демонстрируют поистине пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе, по факту, к собственным гражданам, являющихся русскими не только по крови, но и по культурному коду», – приводит его слова постпредство России при ООН.

    Небензя подчеркнул, что «убогость киевских правителей» особенно ярко проявилась на смешном примере.

    «Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и медведь», поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала. А позже на  Украине заблокировали три YouTube-канала мультсериала «Маша и Медведь».

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    25 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию ударов авиабомбами по промышленным объектам в Запорожье, что привело к масштабным разрушениям и перекрытию части улиц, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России осуществили серию ударов по промышленным объектам в Запорожье, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате применения авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения. Из-за последствий нанесенных ударов часть улиц города оказалась перекрыта.

    Часть Одессы осталась без электроснабжения после ударов по инфраструктуре.

    Ранее российские беспилотники поразили электротехнический завод «Преобразователь» в Запорожье.

    Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли удар по металлургическому предприятию «Запорожсталь».

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    25 августа 2026, 00:55 • Новости дня
    ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%

    ООН: Пострадавших мирных жителей в РФ стало больше на 119%

    Tекст: Катерина Туманова

    В первые семь месяцев 2026 года количество пострадавших мирных жителей в России увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила замгенсекретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН по Украине.

    «В общей сложности с января по июль 2026 года российские власти сообщили о 329 погибших и 2 197 раненых мирных жителях в Российской Федерации. Это представляет собой рост на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводит слова ДиКарло ТАСС.

    Она добавила, что генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен эскалацией.

    ДиКарло также сообщила о пытках и жестокости по отношению к российским военнопленным, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    «Примерно половина российских военнопленных, опрошенных УВКПЧ, сообщили о пытках или жестоком обращении», – сказала она.

    Она призвала стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и гуманно обращаться с пленными, а также активизировать усилия по их освобождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что финский президент Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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