Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.
Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.
«По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.
Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.
Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.
Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.
В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.