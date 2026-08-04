Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

«По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.