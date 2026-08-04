Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
Володин заявил о снижении на 58% числа преступлений в соцсетях
В первом полугодии текущего года количество правонарушений с использованием социальных сетей и мессенджеров сократилось на 58% благодаря принятым законодательным мерам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в Max сообщил о значительном снижении числа мошенничеств в интернете.
По его словам, с 2021 года парламент принял 19 федеральных законов для борьбы со злоумышленниками. Большая часть инициатив, включая пакеты «Антифрод 1.0» и «Антифрод 2.0», была утверждена за последние полтора года.
«Это связано с тем, что технологии стали стремительно развиваться, а злоумышленники – всё чаще использовать их в противоправной деятельности», – отметил политик. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования и создания решений для защиты граждан.
По данным МВД, в первой половине 2026 года число преступлений через мессенджеры и соцсети упало на 58%. Речь идет о попытках выманивания кодов доступа, создании фейковых профилей, рассылке вредоносных ссылок и просьб одолжить деньги.
Снижению уровня преступности также способствовала возросшая бдительность россиян. Спикер Госдумы призвал граждан не передавать пароли, избегать общения с телефонными мошенниками, представляющимися должностными лицами, и не доверять сообщениям с подозрительными ссылками или просьбами о переводе средств.
В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по принятию 19 антимошеннических законов.
Ранее МВД официально зафиксировало беспрецедентное снижение количества преступлений аферистов за первое полугодие.
В мае комитет нижней палаты парламента по информационной политике представил второй пакет мер «Антифрод 2.0» с новыми правилами для международных звонков.