Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
Водитель погиб при атаке украинского дрона под Брянском
В результате целенаправленного удара беспилотника по легковой машине на территории Погарского района Брянской области скончался мирный житель.
Трагический инцидент зафиксирован в приграничной зоне. Информацию о случившемся официально подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
«ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель», – сообщил чиновник.
Глава области выразил искренние соболезнования родственникам жертвы. Он заверил, что семье погибшего мужчины оперативно окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Погарском районе Брянской области при атаке дрона-камикадзе погиб мужчина.
В мае в Суземском районе региона ранения от удара украинского беспилотника получил водитель грузового автомобиля.
В январе в селе Страчово в результате целенаправленного налета на гражданскую машину скончался мирный житель.