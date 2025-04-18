Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.0 комментариев
Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.
Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.
По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.
На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.
Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.