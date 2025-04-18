Рубио: Переговоры по Украине должны завершиться в ближайшее время

Tекст: Александра Юдина

По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно, передает РИА «Новости».

На пресс-конференции он отметил, что важно в ближайшие несколько дней понять, возможно ли достичь мира в краткосрочной перспективе, иначе США будут вынуждены двигаться дальше в своей политике.

Госсекретарь США также добавил, что США готовы помочь в урегулировании конфликта, если обе стороны действительно стремятся к миру.

Рубио уточнил, что понимание о возможности завершения конфликта должно появиться в течение нескольких дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.