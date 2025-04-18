США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».

Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.

Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.

В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.

Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.