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США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели, пишет Bloomberg.
По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».
Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.
Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.
В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.
Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».
Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.
Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.