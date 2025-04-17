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    Мелони едет к Трампу спасать Италию и жертвовать Евросоюзом
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    20 комментариев
    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

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    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    16 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    МВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кураторы подозреваемого в подготовке террористического акта в Пятигорске находились на украинской территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Подозреваемый вел активную переписку с кураторами, которые находились на территории Украины, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    При обысках у мужчины нашли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон, добавили в МВД.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Его планировал устроить выходец из Средней Азии, мужчину задержали. Сам задержанный рассказал, что через интернет связался с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    17 апреля 2025, 01:49 • Новости дня
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    «Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна сделать то же самое», – заявил Стубб в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Во время переговоров в Финляндии украинский лидер обсудил со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины, инвестиции в ее промышленность, а также гарантии безопасности и перспективы «европейской и евроатлантической интеграции» Киева. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, но отметил наличие нюансов в этом вопросе, а также заявил, что Россия приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но не за свой счет.

    При этом Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике и выполняет его, тогда как Украина неоднократно нарушала этот мораторий.

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    16 апреля 2025, 18:22 • Новости дня
    СВР: России и США следует совместно противостоять провокациям Британии и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарубежные эксперты выразили надежду на объединение России и США для предотвращения глобального конфликта на фоне текущих международных событий.

    Служба внешней разведки РФ сообщила, что зарубежные экспертные круги надеются на возобновление и укрепление сотрудничества между Россией и США. Как передает ТАСС, эксперты считают, что совместные усилия Москвы и Вашингтона могут предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту. В СВР подчеркивают, что такая кооперация могла бы также противостоять провокациям со стороны Украины и некоторых европейских стран.

    В заявлении СВР говорится о возможности провокаций, «подначиваемых Британией», что делает сотрудничество между Россией и США особенно актуальным. Служба отметила, что подобные усилия могли бы стать важным шагом к стабилизации международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    16 апреля 2025, 23:46 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз заявил, что ВСУ действуют «подло, как фашисты». «Выжигают дотла дома мирных жителей», – заявил он в Telegram.

    Он сообщил, что также сгорели две хозпостройки, повреждения получил социально-культурный центр. Атакам украинских дронов-камикадзе подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. Никто не пострадал.

    Напомним, накануне Богомаз сообщил, что в селе Хоромное из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    17 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии около Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял более 385 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Миропольского, Проходов, Рясного и Новодмитровки Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Ямполем ДНР, Ольговкой и Боровой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Квертус». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесея поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Катериновки, Полтавки, Северска и Яблоновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Карла Маркса, Зеленного Поля, Зеленого Кута и Шевченко ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Калиново в ДНР. В среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР. А в минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

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    17 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил об ответственности Зеленского в ударе по командованию ВСУ в Сумах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Захарова заявила о прямой ответственности Зеленского за удар, нанесенный ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский оказался под давлением фактов и был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что фактически подтверждает выдвинутые против него обвинения.

    Захарова считает, что таким образом Зеленский пытался переложить вину за инцидент на Артюха, называя это «очередным страшным военным преступлением, направленным против собственных граждан».

    Дипломат также напомнила Зеленскому его же прошлые слова: «не лох», отметив, что ответственность за произошедшее лежит на нем.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    17 апреля 2025, 03:24 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев посетил мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Чайковского в Российском культурном центре в Вашингтоне. Он подчеркнул, что творчество Чайковского всегда находило отклик в Америке, начиная с 1891 года, когда композитор приехал на открытие Карнеги-холла в Нью-Йорке и проводил концерты в Балтиморе, Вашингтоне и Филадельфии с переполненными залами.

    «Символично, что приоткрывшееся после смены администрации окно возможностей в российско-американских отношениях позволило не только возобновить политический диалог, но и оживить культурные связи между нашими странами, которые, убежден, могут и должны стать мостом, соединяющим народы России и США», – приводит слова посла ТАСС.

    Также дипломат упомянул о значительном вкладе пианиста Ван Клиберна, который в 1958 году выиграл конкурс имени Чайковского в Москве, став символом культурного взаимопроникновения между двумя странами даже в разгар холодной войны.

    Посол завершил свое выступление словами из завещания Чайковского: «Чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. В марте Дарчиев прибыл в Вашингтон.

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