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Армия Израиля сообщал о перехвате запущенной из Йемена ракеты
Израильские системы противовоздушной обороны начали операцию по перехвату ракеты, выпущенной с территории Йемена, сообщили в израильской армии.
Израиль обнаружил ракету, направляющуюся к его территории со стороны Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление израильских военных.
«Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», – добавили там.
Ранее израильская армия ударила по военным объектам в центральном и западном Иране.