Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.13 комментариев
Успенский пост 2026: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть
Успенский пост в 2026 году продлится с 14 по 27 августа и завершится накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. В эти две недели верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а рыба разрешается на Преображение Господне 19 августа. В 2026 году само Успение приходится на пятницу, поэтому на праздничной трапезе также разрешается рыба. Рассказываем, что можно и нельзя есть в Успенский пост 2026 года, каким будет календарь питания по дням и какие послабления допустимы для мирян.
Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году
Успенский пост в 2026 году начинается в пятницу, 14 августа, и заканчивается в четверг, 27 августа. Он длится 14 дней и предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В православном календаре на 2026 год Успенский пост указан именно с 14 по 27 августа.
По церковной традиции этот пост посвящен духовной подготовке к Успению Пресвятой Богородицы. Несмотря на короткую продолжительность, Успенский пост считается строгим: из рациона исключают мясо, молочные продукты, яйца, а рыба разрешается только в отдельные праздничные дни.
В 2026 году важно учитывать календарную особенность: 28 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы, приходится на пятницу. Сам Успенский пост уже завершится 27 августа, но пятница остается постным днем, поэтому на трапезе в праздник разрешается рыба. Это указано в богослужебных указаниях за 28 августа 2026 года.
Что нельзя есть в Успенский пост
Во время Успенского поста верующие традиционно исключают из рациона скоромную пищу.
В пост не употребляют:
- мясо;
- птицу;
- колбасные изделия;
- мясные полуфабрикаты;
- мясные бульоны;
- молоко;
- творог;
- сыр;
- сливочное масло;
- кисломолочные продукты;
- яйца;
- блюда с животными жирами.
Рыба во время Успенского поста разрешается на Преображение Господне 19 августа. В календарях постов и трапез на 2026 год отдельно указано, что на Преображение Господне разрешается рыба.
Что можно есть в Успенский пост
В Успенский пост разрешаются продукты растительного происхождения:
- овощи;
- фрукты;
- ягоды;
- грибы;
- крупы;
- бобовые;
- орехи;
- сухофрукты;
- мед;
- хлеб и постная выпечка без молока, яиц и сливочного масла;
- растительное масло в разрешенные дни;
- рыба 19 августа, на Преображение Господне.
Главный принцип постного питания – простота и умеренность. Пост не должен превращаться в гастрономический эксперимент с дорогими заменителями привычных продуктов. Для верующего важна не только еда, но и духовная сторона: молитва, участие в богослужениях, примирение с близкими, отказ от ссор и излишеств.
Календарь питания в Успенский пост 2026 по дням
Календарь питания ниже составлен по датам Успенского поста 2026 года – с 14 по 27 августа. В церковных календарях уставные рекомендации обычно разделяют дни на сухоядение, горячую пищу без масла, пищу с растительным маслом и праздничное послабление с рыбой на Преображение Господне.
|Дата
|День недели
|Что можно есть
|14 августа
|пятница
|сухоядение: хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед
|15 августа
|суббота
|горячая постная пища с растительным маслом
|16 августа
|воскресенье
|горячая постная пища с растительным маслом
|17 августа
|понедельник
|сухоядение
|18 августа
|вторник
|горячая постная пища без масла
|19 августа
|среда
|Преображение Господне: разрешается рыба, горячая пища с маслом
|20 августа
|четверг
|горячая постная пища без масла
|21 августа
|пятница
|сухоядение
|22 августа
|суббота
|горячая постная пища с растительным маслом
|23 августа
|воскресенье
|горячая постная пища с растительным маслом
|24 августа
|понедельник
|сухоядение
|25 августа
|вторник
|горячая постная пища без масла
|26 августа
|среда
|сухоядение
|27 августа
|четверг
|горячая постная пища без масла
Для мирян такой календарь стоит воспринимать как ориентир, а не как обязательную медицинскую или бытовую норму. Строгие правила питания в календарях часто отражают монастырский устав. В обычной жизни пост соотносят с возрастом, состоянием здоровья, работой, семейными обстоятельствами и рекомендациями духовника.
Что такое сухоядение
Сухоядение – самый строгий вариант постной трапезы. Обычно под ним понимают пищу без термической обработки и без масла.
В дни сухоядения можно есть:
- хлеб;
- свежие овощи;
- свежие фрукты;
- ягоды;
- орехи;
- сухофрукты;
- мед;
- воду;
- компоты без излишеств.
На практике миряне не всегда соблюдают сухоядение в строгом уставном смысле. Если есть хронические заболевания, работа с высокой нагрузкой, беременность, пожилой возраст или другие обстоятельства, степень поста лучше обсудить со священником и врачом.
Когда можно рыбу в Успенский пост 2026 года
Во время Успенского поста 2026 года рыба разрешается 19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На 19 августа 2026 года церковный календарь указывает Преображение Господне и Успенский пост.
В 2026 году Преображение приходится на среду. Несмотря на то что среда обычно постный день, в честь праздника делается послабление: разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом.
Отдельно стоит сказать про 28 августа. Успенский пост завершится 27 августа, но Успение в 2026 году выпадает на пятницу. Поэтому в сам праздник на трапезе разрешается рыба.
Медовый Спас в 2026 году
Начало Успенского поста приходится на 14 августа. В церковном календаре этот день связан с Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня, празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а также началом Успенского поста. В народной традиции 14 августа называют Медовым Спасом.
В этот день в храмах традиционно освящают мед нового сбора. Но важно помнить: освящение продукта не отменяет постных ограничений и не превращает праздник в повод для обильного застолья. Мед можно использовать как постный продукт, но умеренно.
Яблочный Спас и Преображение Господне в 2026 году
19 августа православные отмечают Преображение Господне. В народной традиции праздник называют Яблочным Спасом. В 2026 году он приходится на среду и на дни Успенского поста.
На Преображение в храмах освящают плоды нового урожая – прежде всего яблоки, а также виноград и другие фрукты. В этот день разрешается рыба, поэтому праздничный стол может быть более разнообразным, но по-прежнему остается постным: без мяса, молочных продуктов и яиц.
Что можно приготовить в Успенский пост
Поскольку Успенский пост приходится на август, рацион удобно строить на сезонных овощах, фруктах, зелени, грибах, крупах и бобовых.
Подходят:
- овощные супы;
- постный борщ;
- гречка с грибами;
- рис с овощами;
- булгур с зеленью;
- тушеные кабачки;
- баклажаны с томатами;
- овощное рагу;
- салаты из свежих овощей;
- печеные яблоки;
- компоты из ягод;
- фасоль с овощами;
- чечевица;
- картофель с грибами;
- постные лепешки;
- рыба 19 августа.
В дни без масла блюда готовят на воде: варят, запекают в рукаве или тушат с небольшим количеством жидкости. В субботу, воскресенье и на Преображение можно добавлять растительное масло.
Кому можно не соблюдать строгий пост
Пост – это не диета и не способ проверить силу воли через вред здоровью. Строгость воздержания должна быть разумной.
Послабления обычно допустимы:
- детям;
- беременным и кормящим женщинам;
- пожилым людям;
- людям с хроническими заболеваниями;
- тем, кто восстанавливается после болезни;
- людям с тяжелой физической работой;
- путешествующим;
- тем, кто не может соблюдать строгий рацион по медицинским причинам.
Если есть диабет, заболевания желудка, кишечника, почек, печени, расстройства пищевого поведения или другие медицинские ограничения, менять рацион нужно осторожно. В таких случаях лучше обсудить питание с врачом, а духовную меру поста – со священником.
Что нельзя делать в Успенский пост
Пищевые ограничения – только часть поста. В церковной традиции пост связан с духовной работой над собой.
В пост стараются избегать:
- ссор;
- сквернословия;
- осуждения;
- злоупотребления алкоголем;
- шумных развлечений;
- излишеств;
- пренебрежения молитвой;
- равнодушия к близким и нуждающимся.
При этом бытовые запреты вроде «нельзя убираться», «нельзя работать» или «нельзя заниматься домашними делами» не стоит выдавать за церковную норму. Повседневные обязанности, уход за семьей, работа, помощь пожилым и больным не противоречат посту.
Духовный смысл Успенского поста
Успенский пост установлен как время подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Это период собранности, молитвы и умеренности. Верующие стараются чаще бывать на богослужениях, читать Евангелие и духовную литературу, примиряться с близкими, помогать нуждающимся.
Смысл поста не сводится к отказу от определенных продуктов. Если человек строго соблюдает календарь питания, но при этом ссорится, осуждает, раздражается и не стремится к внутреннему изменению, духовная цель поста теряется.
Постный борщ с фасолью
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- свекла – 1 шт.;
- фасоль – 150 г;
- капуста – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- соль и зелень – по вкусу;
- растительное масло – только если день с маслом.
Приготовление:
Фасоль заранее замочите и отварите до готовности. Добавьте картофель, капусту, морковь и свеклу. В конце положите томатную пасту, соль и зелень. В дни без масла овощи можно не обжаривать, а сразу варить или тушить в небольшом количестве воды.
Булгур с грибами
Ингредиенты:
- булгур – 1 стакан;
- шампиньоны или вешенки – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- вода – 2 стакана;
- соль и зелень – по вкусу;
- растительное масло – если разрешено по календарю.
Приготовление:
Булгур промойте, залейте водой и варите до готовности. Грибы и лук нарежьте. В день с маслом их можно обжарить, в день без масла – потушить с небольшим количеством воды. Соедините с булгуром, посолите и добавьте зелень.
Салат из печеных овощей
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- зелень и соль – по вкусу;
- масло – если день с маслом.
Приготовление:
Овощи запеките до мягкости, слегка остудите, при необходимости очистите от кожицы и нарежьте. Добавьте чеснок, зелень и соль. В дни, когда масло разрешено, можно заправить салат небольшим количеством растительного масла.
Как выходить из Успенского поста
Успенский пост заканчивается 27 августа. 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В 2026 году праздник приходится на пятницу, поэтому на трапезе разрешается рыба.
После поста не стоит резко возвращаться к тяжелой пище. Лучше постепенно добавлять привычные продукты, не переедать и не превращать праздник в застолье с избытком жирных блюд. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы.
Кратко: Успенский пост 2026
Успенский пост в 2026 году пройдет с 14 по 27 августа. В эти дни верующие не едят мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешается 19 августа, на Преображение Господне. В 2026 году Успение Пресвятой Богородицы 28 августа выпадает на пятницу, поэтому в праздник на трапезе также разрешается рыба.
Строгий календарь питания включает сухоядение, горячую пищу без масла и пищу с растительным маслом по дням недели. Мирянам важно соблюдать пост по силам, с учетом здоровья, возраста, работы и семейных обстоятельств.
Частые вопросы
Когда начинается Успенский пост в 2026 году?
Успенский пост начинается 14 августа 2026 года. В 2026 году это пятница.
Когда заканчивается Успенский пост в 2026 году?
Успенский пост заканчивается 27 августа 2026 года. На следующий день, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Сколько длится Успенский пост?
Успенский пост длится 14 дней – с 14 по 27 августа.
Что нельзя есть в Успенский пост?
В Успенский пост не едят мясо, птицу, молочные продукты, яйца и блюда с животными жирами. Рыба разрешается только в праздничные дни, прежде всего на Преображение Господне 19 августа.
Когда можно есть рыбу в Успенский пост 2026?
Во время самого Успенского поста рыба разрешается 19 августа, на Преображение Господне. В 2026 году 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, также разрешается рыба, потому что праздник приходится на пятницу.
Что такое сухоядение?
Сухоядение – строгий вариант постной пищи без термической обработки и без масла. Обычно это хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и вода.
Можно ли растительное масло в Успенский пост?
Растительное масло разрешается не каждый день. Обычно пища с маслом допускается в субботу и воскресенье, а также на праздничные послабления.
Нужно ли мирянам строго соблюдать монастырский устав?
Мирянам не стоит без рассуждения переносить на себя всю строгость монастырского устава. Меру поста определяют с учетом здоровья, возраста, работы и жизненных обстоятельств.