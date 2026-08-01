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    1 августа 2026, 01:01 • Справки

    Успенский пост 2026: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть

    Успенский пост 2026: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Успенский пост в 2026 году продлится с 14 по 27 августа и завершится накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. В эти две недели верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а рыба разрешается на Преображение Господне 19 августа. В 2026 году само Успение приходится на пятницу, поэтому на праздничной трапезе также разрешается рыба. Рассказываем, что можно и нельзя есть в Успенский пост 2026 года, каким будет календарь питания по дням и какие послабления допустимы для мирян.

    Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году

    Успенский пост в 2026 году начинается в пятницу, 14 августа, и заканчивается в четверг, 27 августа. Он длится 14 дней и предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В православном календаре на 2026 год Успенский пост указан именно с 14 по 27 августа.

    По церковной традиции этот пост посвящен духовной подготовке к Успению Пресвятой Богородицы. Несмотря на короткую продолжительность, Успенский пост считается строгим: из рациона исключают мясо, молочные продукты, яйца, а рыба разрешается только в отдельные праздничные дни.

    В 2026 году важно учитывать календарную особенность: 28 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы, приходится на пятницу. Сам Успенский пост уже завершится 27 августа, но пятница остается постным днем, поэтому на трапезе в праздник разрешается рыба. Это указано в богослужебных указаниях за 28 августа 2026 года.

    Что нельзя есть в Успенский пост

    Во время Успенского поста верующие традиционно исключают из рациона скоромную пищу.

    В пост не употребляют:

    • мясо;

    • птицу;

    • колбасные изделия;

    • мясные полуфабрикаты;

    • мясные бульоны;

    • молоко;

    • творог;

    • сыр;

    • сливочное масло;

    • кисломолочные продукты;

    • яйца;

    • блюда с животными жирами.

    Рыба во время Успенского поста разрешается на Преображение Господне 19 августа. В календарях постов и трапез на 2026 год отдельно указано, что на Преображение Господне разрешается рыба.

    Что можно есть в Успенский пост

    В Успенский пост разрешаются продукты растительного происхождения:

    • овощи;

    • фрукты;

    • ягоды;

    • грибы;

    • крупы;

    • бобовые;

    • орехи;

    • сухофрукты;

    • мед;

    • хлеб и постная выпечка без молока, яиц и сливочного масла;

    • растительное масло в разрешенные дни;

    • рыба 19 августа, на Преображение Господне.

    Главный принцип постного питания – простота и умеренность. Пост не должен превращаться в гастрономический эксперимент с дорогими заменителями привычных продуктов. Для верующего важна не только еда, но и духовная сторона: молитва, участие в богослужениях, примирение с близкими, отказ от ссор и излишеств.

    Календарь питания в Успенский пост 2026 по дням

    Календарь питания ниже составлен по датам Успенского поста 2026 года – с 14 по 27 августа. В церковных календарях уставные рекомендации обычно разделяют дни на сухоядение, горячую пищу без масла, пищу с растительным маслом и праздничное послабление с рыбой на Преображение Господне.

    Дата День недели Что можно есть
    14 августа пятница сухоядение: хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед
    15 августа суббота горячая постная пища с растительным маслом
    16 августа воскресенье горячая постная пища с растительным маслом
    17 августа понедельник сухоядение
    18 августа вторник горячая постная пища без масла
    19 августа среда Преображение Господне: разрешается рыба, горячая пища с маслом
    20 августа четверг горячая постная пища без масла
    21 августа пятница сухоядение
    22 августа суббота горячая постная пища с растительным маслом
    23 августа воскресенье горячая постная пища с растительным маслом
    24 августа понедельник сухоядение
    25 августа вторник горячая постная пища без масла
    26 августа среда сухоядение
    27 августа четверг горячая постная пища без масла

    Для мирян такой календарь стоит воспринимать как ориентир, а не как обязательную медицинскую или бытовую норму. Строгие правила питания в календарях часто отражают монастырский устав. В обычной жизни пост соотносят с возрастом, состоянием здоровья, работой, семейными обстоятельствами и рекомендациями духовника.

    Что такое сухоядение

    Сухоядение – самый строгий вариант постной трапезы. Обычно под ним понимают пищу без термической обработки и без масла.

    В дни сухоядения можно есть:

    • хлеб;

    • свежие овощи;

    • свежие фрукты;

    • ягоды;

    • орехи;

    • сухофрукты;

    • мед;

    • воду;

    • компоты без излишеств.

    На практике миряне не всегда соблюдают сухоядение в строгом уставном смысле. Если есть хронические заболевания, работа с высокой нагрузкой, беременность, пожилой возраст или другие обстоятельства, степень поста лучше обсудить со священником и врачом.

    Когда можно рыбу в Успенский пост 2026 года

    Во время Успенского поста 2026 года рыба разрешается 19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На 19 августа 2026 года церковный календарь указывает Преображение Господне и Успенский пост.

    В 2026 году Преображение приходится на среду. Несмотря на то что среда обычно постный день, в честь праздника делается послабление: разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом.

    Отдельно стоит сказать про 28 августа. Успенский пост завершится 27 августа, но Успение в 2026 году выпадает на пятницу. Поэтому в сам праздник на трапезе разрешается рыба.

    Медовый Спас в 2026 году

    Начало Успенского поста приходится на 14 августа. В церковном календаре этот день связан с Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня, празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а также началом Успенского поста. В народной традиции 14 августа называют Медовым Спасом.

    В этот день в храмах традиционно освящают мед нового сбора. Но важно помнить: освящение продукта не отменяет постных ограничений и не превращает праздник в повод для обильного застолья. Мед можно использовать как постный продукт, но умеренно.

    Яблочный Спас и Преображение Господне в 2026 году

    19 августа православные отмечают Преображение Господне. В народной традиции праздник называют Яблочным Спасом. В 2026 году он приходится на среду и на дни Успенского поста.

    На Преображение в храмах освящают плоды нового урожая – прежде всего яблоки, а также виноград и другие фрукты. В этот день разрешается рыба, поэтому праздничный стол может быть более разнообразным, но по-прежнему остается постным: без мяса, молочных продуктов и яиц.

    Что можно приготовить в Успенский пост

    Поскольку Успенский пост приходится на август, рацион удобно строить на сезонных овощах, фруктах, зелени, грибах, крупах и бобовых.

    Подходят:

    • овощные супы;

    • постный борщ;

    • гречка с грибами;

    • рис с овощами;

    • булгур с зеленью;

    • тушеные кабачки;

    • баклажаны с томатами;

    • овощное рагу;

    • салаты из свежих овощей;

    • печеные яблоки;

    • компоты из ягод;

    • фасоль с овощами;

    • чечевица;

    • картофель с грибами;

    • постные лепешки;

    • рыба 19 августа.

    В дни без масла блюда готовят на воде: варят, запекают в рукаве или тушат с небольшим количеством жидкости. В субботу, воскресенье и на Преображение можно добавлять растительное масло.

    Кому можно не соблюдать строгий пост

    Пост – это не диета и не способ проверить силу воли через вред здоровью. Строгость воздержания должна быть разумной.

    Послабления обычно допустимы:

    • детям;

    • беременным и кормящим женщинам;

    • пожилым людям;

    • людям с хроническими заболеваниями;

    • тем, кто восстанавливается после болезни;

    • людям с тяжелой физической работой;

    • путешествующим;

    • тем, кто не может соблюдать строгий рацион по медицинским причинам.

    Если есть диабет, заболевания желудка, кишечника, почек, печени, расстройства пищевого поведения или другие медицинские ограничения, менять рацион нужно осторожно. В таких случаях лучше обсудить питание с врачом, а духовную меру поста – со священником.

    Что нельзя делать в Успенский пост

    Пищевые ограничения – только часть поста. В церковной традиции пост связан с духовной работой над собой.

    В пост стараются избегать:

    • ссор;

    • сквернословия;

    • осуждения;

    • злоупотребления алкоголем;

    • шумных развлечений;

    • излишеств;

    • пренебрежения молитвой;

    • равнодушия к близким и нуждающимся.

    При этом бытовые запреты вроде «нельзя убираться», «нельзя работать» или «нельзя заниматься домашними делами» не стоит выдавать за церковную норму. Повседневные обязанности, уход за семьей, работа, помощь пожилым и больным не противоречат посту.

    Духовный смысл Успенского поста

    Успенский пост установлен как время подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Это период собранности, молитвы и умеренности. Верующие стараются чаще бывать на богослужениях, читать Евангелие и духовную литературу, примиряться с близкими, помогать нуждающимся.

    Смысл поста не сводится к отказу от определенных продуктов. Если человек строго соблюдает календарь питания, но при этом ссорится, осуждает, раздражается и не стремится к внутреннему изменению, духовная цель поста теряется.

    Постный борщ с фасолью

    Ингредиенты:

    • картофель – 2 шт.;

    • морковь – 1 шт.;

    • свекла – 1 шт.;

    • фасоль – 150 г;

    • капуста – 200 г;

    • лук – 1 шт.;

    • томатная паста – 1 ст. л.;

    • соль и зелень – по вкусу;

    • растительное масло – только если день с маслом.

    Приготовление:

    Фасоль заранее замочите и отварите до готовности. Добавьте картофель, капусту, морковь и свеклу. В конце положите томатную пасту, соль и зелень. В дни без масла овощи можно не обжаривать, а сразу варить или тушить в небольшом количестве воды.

    Булгур с грибами

    Ингредиенты:

    • булгур – 1 стакан;

    • шампиньоны или вешенки – 300 г;

    • лук – 1 шт.;

    • вода – 2 стакана;

    • соль и зелень – по вкусу;

    • растительное масло – если разрешено по календарю.

    Приготовление:

    Булгур промойте, залейте водой и варите до готовности. Грибы и лук нарежьте. В день с маслом их можно обжарить, в день без масла – потушить с небольшим количеством воды. Соедините с булгуром, посолите и добавьте зелень.

    Салат из печеных овощей

    Ингредиенты:

    • баклажан – 1 шт.;

    • кабачок – 1 шт.;

    • сладкий перец – 1 шт.;

    • помидоры – 2 шт.;

    • чеснок – 1–2 зубчика;

    • зелень и соль – по вкусу;

    • масло – если день с маслом.

    Приготовление:

    Овощи запеките до мягкости, слегка остудите, при необходимости очистите от кожицы и нарежьте. Добавьте чеснок, зелень и соль. В дни, когда масло разрешено, можно заправить салат небольшим количеством растительного масла.

    Как выходить из Успенского поста

    Успенский пост заканчивается 27 августа. 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В 2026 году праздник приходится на пятницу, поэтому на трапезе разрешается рыба.

    После поста не стоит резко возвращаться к тяжелой пище. Лучше постепенно добавлять привычные продукты, не переедать и не превращать праздник в застолье с избытком жирных блюд. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы.

    Кратко: Успенский пост 2026

    Успенский пост в 2026 году пройдет с 14 по 27 августа. В эти дни верующие не едят мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешается 19 августа, на Преображение Господне. В 2026 году Успение Пресвятой Богородицы 28 августа выпадает на пятницу, поэтому в праздник на трапезе также разрешается рыба.

    Строгий календарь питания включает сухоядение, горячую пищу без масла и пищу с растительным маслом по дням недели. Мирянам важно соблюдать пост по силам, с учетом здоровья, возраста, работы и семейных обстоятельств.

    Частые вопросы

    Когда начинается Успенский пост в 2026 году?

    Успенский пост начинается 14 августа 2026 года. В 2026 году это пятница.

    Когда заканчивается Успенский пост в 2026 году?

    Успенский пост заканчивается 27 августа 2026 года. На следующий день, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

    Сколько длится Успенский пост?

    Успенский пост длится 14 дней – с 14 по 27 августа.

    Что нельзя есть в Успенский пост?

    В Успенский пост не едят мясо, птицу, молочные продукты, яйца и блюда с животными жирами. Рыба разрешается только в праздничные дни, прежде всего на Преображение Господне 19 августа.

    Когда можно есть рыбу в Успенский пост 2026?

    Во время самого Успенского поста рыба разрешается 19 августа, на Преображение Господне. В 2026 году 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, также разрешается рыба, потому что праздник приходится на пятницу.

    Что такое сухоядение?

    Сухоядение – строгий вариант постной пищи без термической обработки и без масла. Обычно это хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и вода.

    Можно ли растительное масло в Успенский пост?

    Растительное масло разрешается не каждый день. Обычно пища с маслом допускается в субботу и воскресенье, а также на праздничные послабления.

    Нужно ли мирянам строго соблюдать монастырский устав?

    Мирянам не стоит без рассуждения переносить на себя всю строгость монастырского устава. Меру поста определяют с учетом здоровья, возраста, работы и жизненных обстоятельств.

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