Баканов заявил об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки воздуха

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, утечка воздуха в переходном модуле российского сегмента Международной космической станции (МКС) не оказывает влияния на системы жизнеобеспечения станции, передает РИА «Новости».

По словам Баканова, ситуация с утечкой, по сути, «несколько раздута», так как с марта по июль объем утечек сократился в десять раз. Глава госкорпорации добавил: «Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе».

Он уточнил, что проблемы этого типа изучаются уже более шести лет и происходят в переходном, а не в центральном модуле станции. Баканов подчеркнул, что на жизнеобеспечении МКС и российских космонавтов ситуация не сказывается, а все вопросы решаются в сотрудничестве с NASA, при этом американская сторона не выражает опасений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА назначило ответственную компанию за сведение МКС с орбиты. Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о продолжающейся утечке воздуха на МКС. Глава Роскосмоса провел встречу с экипажем Crew-11 перед их отправкой к МКС.