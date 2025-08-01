Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Баканов заявил об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки воздуха
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что обнаруженная утечка в российском переходном модуле не представляет угрозы для функционирования МКС и безопасности экипажа.
По его словам, утечка воздуха в переходном модуле российского сегмента Международной космической станции (МКС) не оказывает влияния на системы жизнеобеспечения станции, передает РИА «Новости».
По словам Баканова, ситуация с утечкой, по сути, «несколько раздута», так как с марта по июль объем утечек сократился в десять раз. Глава госкорпорации добавил: «Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе».
Он уточнил, что проблемы этого типа изучаются уже более шести лет и происходят в переходном, а не в центральном модуле станции. Баканов подчеркнул, что на жизнеобеспечении МКС и российских космонавтов ситуация не сказывается, а все вопросы решаются в сотрудничестве с NASA, при этом американская сторона не выражает опасений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА назначило ответственную компанию за сведение МКС с орбиты. Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о продолжающейся утечке воздуха на МКС. Глава Роскосмоса провел встречу с экипажем Crew-11 перед их отправкой к МКС.