Замглавы Роскосмоса Крикалев заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Tекст: Ирма Каплан

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению – недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она продолжается», – приводит ТАСС слова Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска Crew Dragon Endeavour с экипажем Crew-11.

Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что специалисты из России и США вместе работают над устранением проблемы, чтобы таких ситуаций не возникало в будущем.

Об утечке воздуха на МКС впервые стало известно в 2019 году. После этого было предпринято несколько попыток обнаружить отверстие и заделать его, но результаты были частичными.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, после проведения герметизации в июне 2025 года специалисты подтвердили, что многолетняя утечка воздуха из камеры модуля «Звезда» на МКС полностью устранена.

В 2024 году НАСА заявило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции.