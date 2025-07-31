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Замглавы Роскосмоса Крикалев заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС
По словам замглавы Роскосмоса и спецпредставителя президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергея Крикалева, несмотря на заявления в июне, утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) продолжается.
«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению – недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она продолжается», – приводит ТАСС слова Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска Crew Dragon Endeavour с экипажем Crew-11.
Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что специалисты из России и США вместе работают над устранением проблемы, чтобы таких ситуаций не возникало в будущем.
Об утечке воздуха на МКС впервые стало известно в 2019 году. После этого было предпринято несколько попыток обнаружить отверстие и заделать его, но результаты были частичными.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, после проведения герметизации в июне 2025 года специалисты подтвердили, что многолетняя утечка воздуха из камеры модуля «Звезда» на МКС полностью устранена.
В 2024 году НАСА заявило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции.