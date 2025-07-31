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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    29 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    6 комментариев
    31 июля 2025, 02:24 • Новости дня

    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС

    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
    @ Telegram-канал Роскосмоса

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.

    Накануне старта миссии Crew-11 глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообщался с экипажем корабля Crew Dragon: российским космонавтом Олегом Платоновым, астронавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.

    «Олег, удачи, успехов, пусть все сложится», – сказал Баканов Олегу Платонову.

    В ходе встречи Олег Платонов подтвердил готовность к полету и рассказал о хороших отношениях в экипаже. Майкл Финк почти всю встречу разговаривал на русском языке, а замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев попросил Финка делиться опытом с молодыми, все же в его космической карьере три полета и девять выходов в открытый космос.

    Зина Кардман объяснила эмблему миссии в виде трех больших звезд – это страны-участницы – Россия, Япония, США, а маленькие звезды посвящены детям членов экипажа.

    Напомним, Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (14)
    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

    Комментарии (29)
    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (12)
    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Комментарии (9)
    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

    Комментарии (27)
    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

    Комментарии (9)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

    Комментарии (3)
    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

    Комментарии (3)
    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    Комментарии (10)
    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

    Комментарии (34)
    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

    Комментарии (22)
    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
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