На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.
Накануне старта миссии Crew-11 глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообщался с экипажем корабля Crew Dragon: российским космонавтом Олегом Платоновым, астронавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.
«Олег, удачи, успехов, пусть все сложится», – сказал Баканов Олегу Платонову.
В ходе встречи Олег Платонов подтвердил готовность к полету и рассказал о хороших отношениях в экипаже. Майкл Финк почти всю встречу разговаривал на русском языке, а замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев попросил Финка делиться опытом с молодыми, все же в его космической карьере три полета и девять выходов в открытый космос.
Зина Кардман объяснила эмблему миссии в виде трех больших звезд – это страны-участницы – Россия, Япония, США, а маленькие звезды посвящены детям членов экипажа.
Напомним, Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.