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    Украинские хакеры попытались помешать россиянам летать
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    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
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    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    11 комментариев
    29 июля 2025, 00:31 • Новости дня

    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США

    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА, запланирована первая встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

    «Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Запланирован визит Баканова в структурные подразделения Космического центра имени Джонсона, где российская делегация ознакомится с работой американских коллег.

    Делегация также посетит производственное подразделение Boeing, где ведется разработка многоразового пилотируемого корабля CST-100 Starliner, и проведет переговоры с руководством космической программы компании.

    Перед стартом миссии Crew-11, назначенным на 31 июля, Баканов встретится с экипажем корабля Crew Dragon, среди которых космонавт Олег Платонов по программе перекрестных полетов. Для Платонова этот полет станет первым. В Космическом центре Кеннеди Баканов примет участие в мероприятиях по проверке готовности к запуску новой миссии на МКС.

    Переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи назначены на 31 июля, стороны обсудят продолжение перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС и вопросы безопасного сведения станции с орбиты. По словам Баканова, в повестке окажутся также вопросы российско-американской рабочей группы по будущему затоплению станции в заданном районе океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов заявил о планах встретиться с руководством НАСА. Также Баканов и глава SpaceX Илон Маск обсудили возможность сотрудничества по программам освоения дальнего космоса и применению новых технологий.

    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    28 июля 2025, 01:20 • Новости дня
    В Роскосмосе назвали сроки проведения испытаний возвращаемой ступени ракеты

    Tекст: Ирма Каплан

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать и испытать прототип возвращаемой первой ступени ракеты в течение ближайших полутора-двух лет, рассказал руководитель структуры Дмитрий Баканов.

    «У нас техническое задание на отработку, в народе называется «кузнечик» – вверх-вниз прыгает, – подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то 1,5-2 года для отработки этой технологии», – приводит ТАСС слова Баканова в интервью РБК ТВ.

    Он пояснил, что испытать технологию можно и раньше, но тогда результат будет неудовлетворительным. Баканов сравнил многоразовое использование ракетных ступеней с эксплуатацией авиалайнеров, отметив, что повторное применение позволяет существенно удешевить пуски.

    Глава Роскосмоса напомнил, что аналогичная технология уже применяется компанией SpaceX, что привело к значительному снижению стоимости запусков.

    В июне Баканов сообщал, что запуск метановой ракеты «Амур» с многоразовой первой ступенью запланирован на рубеже 2027–2028 годов.

    Напомним, государственный контракт на работу над многоразовой ракетой-носителем «Амур-СПГ» был подписан 9 марта 2023 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, и Китай, и Россия стремились к тому, чтобы сравняться с американцами в производстве ракет многоразового использования, можно сказать, что Россия частично достигла этой непростой цели, создав ракету-носитель «Амур-СПГ», отметил журнал NI.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Баканов заявил о нерешенных вопросах по орбите РОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о существующих трудностях выбора наклонения орбиты для будущей Российской орбитальной станции, отметив влияние решения на международное сотрудничество.

    По вопросу наклонения орбиты будущей Российской орбитальной станции (РОС) остаётся много неопределённостей, сообщает ТАСС. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что именно выбранное наклонение станет ключевым фактором для организации международного взаимодействия на орбите. По его словам, от этого решения будет зависеть возможность стыковки и перехода между орбитальными станциями разных стран.

    Баканов рассказал: «Сейчас много вопросов по наклонению орбиты, по международному сотрудничеству. Потому что от той орбиты, которую выберем мы, от той орбиты, которую выберут под свою перспективную орбитальную станцию США, другие страны, будет зависеть возможность состыковаться, отстыковаться, перейти космонавтам между двумя модулями».

    Работы над проектом РОС сейчас ведутся в России. Ранее планировалось вывести станцию на полярную орбиту с наклонением примерно 97 градусов, что обеспечило бы обзор всей территории России и Северного морского пути. Однако такой вариант повышает радиационные риски и может потребовать дополнительных мер безопасности.

    Баканов не стал уточнять, какие варианты наклонения рассматриваются вместо высокоширотной орбиты, о которой говорилось ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют ускорить создание Российской орбитальной станции (РОС). На станции установят более мощные энергоисточники по сравнению с Международной космической станцией. Научно-исследовательский институт телевидения начал разрабатывать систему видеосвязи 4К для РОС.

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    28 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    В США внесли законопроект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    В Конгрессе США предложили ввести запрет на поставки медицинских препаратов и протезов в Россию, автором выступил конгрессмен Морган Латрелл из Техаса.

    Палата представителей США рассмотрит законопроект H.R.4762, который предусматривает запрет на экспорт лекарственных препаратов и протезов в Россию, передает РИА «Новости». Законодательная инициатива опубликована на официальном сайте американского Конгресса.

    В описании документа прямо говорится: «H.R.4762 – законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию».

    Автором инициативы выступил республиканец Морган Латрелл, представляющий штат Техас. Сейчас проект закона направлен на рассмотрение в комитет по международным делам Палаты представителей, где начнется его обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.


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    28 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    РАН выразила готовность рассмотреть обоснования изменения наклона орбиты РОС

    РАН заявила о рассмотрении обоснований изменения наклона орбиты РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская академия наук (РАН) выразила готовность обсудить предложения о возможном изменении параметров орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    Российская академия наук готова рассмотреть новые аргументы по изменению наклонения орбиты перспективной Российской орбитальной станции, передает ТАСС

    «Если есть новые обоснования по изменению наклонения орбиты перспективной РОС, академия наук готова их рассмотреть на научном совете по космосу РАН», – заявили в РАН.

    Вопросы изменения параметров орбиты могут сыграть ключевую роль в формировании научных и технических задач будущей российской станции.

    Ранее обсуждались различные варианты орбит для РОС, их изменение влияет на возможности наблюдения и взаимодействия станции с наземными объектами. В РАН подчеркнули, что открыты для экспертной дискуссии и готовы учитывать предложения специалистов отрасли.

    В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о сложностях выбора наклонения орбиты для будущей Российской орбитальной станции из-за влияния этого решения на международное сотрудничество.

    В мае стало известно, что Россия планирует ускорить создание национальной орбитальной станции. Новая российская станция будет оборудована солнечными батареями с более высоким коэффициентом полезного действия.

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    28 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Индия решила отправить в космос робота-гуманоида

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство космических исследований Индии готовит к запуску в декабре автономного робота-гуманоида для проверки космических систем.

    Индия в декабре планирует отправить в космос робота-гуманоида, пишет ТАСС. Глава Индийской организации космических исследований Ви Р. Нараянан сообщил, что миссия станет ключевым этапом подготовки первой индийской пилотируемой экспедиции «Гаганьян».

    По словам Нараянана, «в декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота». Робот-гуманоид Вьоммитра с женским обликом был специально создан для проведения автономного полета в капсуле. Во время миссии он проверит работу всех основных систем корабля, включая жизнеобеспечение и управление полетом.

    Если полет пройдет успешно, то в следующем году планируется провести еще две беспилотные миссии. После завершения испытаний в марте 2027 года Индия намерена осуществить основной пилотируемый запуск «Гаганьян».

    В 2018 году премьер-министр Нарендра Моди заявил о запуске первого национального экипажа, который уже прошел подготовку в российском Звездном городке и продолжает тренировки в Индии. Проект «Гаганьян» предусматривает создание первой индийской обитаемой станции к 2035 году и высадку на Луну к 2040 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отменила запуск ракеты PSLV-C61 с исследовательским спутником из-за падения давления в корпусе двигателя на третьей ступени.

    В апреле индийские спутники в рамках миссии SpaDeX провели маневр на орбите на скорости почти 29 тыс. км/ч, отрабатывая элементы космического боя. Генерал Анил Чаухан заявил, что Индия в ближайшие месяцы представит первую военно-космическую доктрину, разработанную совместно с государственными и частными компаниями для противодействия космическим угрозам.

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    28 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Баканов сообщил о запуске спутникового интернета в поездах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение полутора лет на российских поездах появится стабильный интернет благодаря новой спутниковой группировке, охватывающей все виды транспорта, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, Россия создаст спутниковую группировку, которая обеспечит стабильный интернет в электричках и поездах дальнего следования в течение полутора лет, передает РИА Новости.

    Баканов отметил, что современные пассажиры не могут отказаться от интернета даже во время путешествий, однако на длинных железнодорожных маршрутах часто встречаются зоны без покрытия из-за отсутствия наземных сетей. По его словам, решить эту проблему можно только с помощью спутниковых технологий.

    Глава Роскосмоса сообщил, что спустя полтора года орбитальная группировка будет полностью развернута и охватит все виды транспорта, включая железные дороги и авиацию. Он подчеркнул: «Вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает, и вы всегда на связи со своими родными и близкими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой НАСА Айзекманом. Баканов заявил, что остаются нерешенные вопросы по орбите РОС. Он также анонсировал переговоры с НАСА на пуске Crew Dragon.

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    28 июля 2025, 08:51 • Новости дня
    Баканов заявил о полном присутствии России на космическом рынке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские предприятия охватывают все направления космического рынка, включая разработку собственных навигационных систем и орбитальных станций, подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, Россия присутствует во всех сегментах мирового космического рынка, передает РИА «Новости». Баканов подчеркнул, что это «очень недешевая история», и добавил, что предприятия страны действуют во всех ключевых отраслях отрасли.

    Баканов уточнил, что Россия располагает ракетами тяжелого и легкого классов семейства «Ангара», ракетами среднего класса «Союз-2», а также перспективной разработкой «Союз-5» и сверхлегкими носителями. Ведется работа над созданием собственной орбитальной станции, а российский сегмент уже эксплуатируется на Международной космической станции.

    Глава Роскосмоса отметил, что у России есть собственные геостационарные, низкоорбитальные и спутники дистанционного зондирования, а также национальная навигационная система ГЛОНАСС. «В мире только у нас ГЛОНАСС, у Штатов GPS и у Китая Beidou полноценно развернуты», – заявил он.

    Размер мирового космического рынка Баканов оценил в диапазоне от 477 до 520 млрд долларов. Также он анонсировал, что в текущем году Россия намерена осуществить более 20 космических запусков.

    В эфире канала РБК Баканов сообщил, что каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, разрабатываемый частными компаниями в рамках нацпроекта, будет стоить порядка одного-двух млрд рублей. К таким компаниям он отнес Sitronics, «Стилсофт» и БАРЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой НАСА Айзекманом. Баканов заявил, что по орбите РОС остаются нерешенные вопросы. Баканов также анонсировал переговоры с НАСА на запуске Crew Dragon.

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    Газете ВЗГЛЯД исполнилось 20 лет

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Для переделки русских в эстонцев привлекли армию

    Новый способ ассимиляции русского населения стали внедрять в Эстонии. На этот раз к делу привлекли местные вооруженные силы, где заодно пытаются решить проблему нелояльности призывников русского происхождения. Результатом этих процессов, по мнению политологов, станет лишь рост ненависти русских к угнетателям. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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