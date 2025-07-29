Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США

Tекст: Антон Антонов

«Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Запланирован визит Баканова в структурные подразделения Космического центра имени Джонсона, где российская делегация ознакомится с работой американских коллег.

Делегация также посетит производственное подразделение Boeing, где ведется разработка многоразового пилотируемого корабля CST-100 Starliner, и проведет переговоры с руководством космической программы компании.

Перед стартом миссии Crew-11, назначенным на 31 июля, Баканов встретится с экипажем корабля Crew Dragon, среди которых космонавт Олег Платонов по программе перекрестных полетов. Для Платонова этот полет станет первым. В Космическом центре Кеннеди Баканов примет участие в мероприятиях по проверке готовности к запуску новой миссии на МКС.

Переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи назначены на 31 июля, стороны обсудят продолжение перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС и вопросы безопасного сведения станции с орбиты. По словам Баканова, в повестке окажутся также вопросы российско-американской рабочей группы по будущему затоплению станции в заданном районе океана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов заявил о планах встретиться с руководством НАСА. Также Баканов и глава SpaceX Илон Маск обсудили возможность сотрудничества по программам освоения дальнего космоса и применению новых технологий.