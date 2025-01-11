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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    28 комментариев
    11 января 2025, 03:59 • Новости дня

    Байден призвал Конгресс выступить против изменения Трампом курса США по Украине

    Байден призвал Конгресс не соглашаться с возможным изменением позиции США по Украине при Трампе

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если избранный президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, решит изменить политику по вопросу поддержки Украины, конгрессмены не должны с ним соглашаться, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Байден полагает, что поддержка Украины со стороны Вашингтона сохранится, несмотря на возможное изменение позиции Белого дома при будущей администрации.

    «Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе США есть значительная поддержка продолжения помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден заявил, что введением новых санкций не пытается дать Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву. «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

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    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

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    10 января 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».

    По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

    В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

    В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

    Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

    Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

    Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

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    10 января 2025, 11:09 • Новости дня
    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского

    Медведчук: Три «де» в политике Зеленского привели к деградации Украины

    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Политика Владимира Зеленского, основанная на трех «де» – деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, направлена на массовое отупление населения Украины. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

    Он считает, что таким образом Зеленский пытается удерживать власть, поскольку «умные люди никогда не выберут президентом страны дешевого клоуна».

    Медведчук сослался на данные портала International IQ Test, согласно которым Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место в мире по уровню IQ из 127 стран. По его мнению, это отражает систематическое снижение уровня интеллекта среди украинцев. Он также отметил, что Украина стала самой бедной и вымирающей страной в Европе, занимая первое место по смертности и последнее по рождаемости среди 228 государств.

    Политик подчеркнул, что украинская элита целенаправленно проводила политику оглупления простых людей, запустив пропаганду и отрицательный отбор в элиту после прихода к власти Зеленского и партии «Слуга народа». Медведчук считает, что власть Зеленского и его окружения стала результатом обвального снижения интеллектуального уровня правящей элиты. По его словам, такой подход вызывает презрение у каждого мыслящего гражданина Украины.

    Ранее Виктор Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Владимира Зеленского из-за «курской аферы».

    Между тем СМИ писали, что Владимир Зеленский намерен участвовать в президентских выборах на второй срок, а его шансы зависят от участия главного конкурента на пост президента – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году

    Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году

    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    10 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

    Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

    «Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

    Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

    Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

    «Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

    «Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

    Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.

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    10 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Украина представила военную стратегию на 2025 год

    Умеров: Киев на встрече в формате «Рамштайн» представил военную стратегию на 2025 год

    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей. Министр также отметил важность асимметричного ответа «на попытки ВС России добиться превосходства», передает РИА «Новости».

    Умеров подчеркнул, что стратегия включает в себя четыре ключевых направления, которые должны помочь Украине в укреплении своей обороны и обеспечении безопасности на фоне продолжающегося конфликта. Он заявил, что данные меры необходимы для поддержания устойчивости и защиты территориальной целостности страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны в декабре 2024 года отметил успехи российских войск в освобождении 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, что подчеркивает важность представленных мер для Киева.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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