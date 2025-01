Байден призвал Конгресс выступить против изменения Трампом курса США по Украине

Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.