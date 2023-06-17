|
|
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
|
|
Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
|
|
Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.
Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.
Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.
«Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
|
|
Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать
Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС.
Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе.
По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с российским лидером Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, в данный момент главы шести африканских государств уже прилетели, скоро у них состоится встреча с Путиным, передает РИА «Новости».
Кобяков добавил, что в событии приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Власти Запорожской области заявили о пресечении деятельности 60 диверсионных групп
Врио губернатора Балицкий: Деятельность 60 диверсионных групп пресекли в Запорожской области
Участники более 60 диверсионно-разведывательных групп задержаны на территории Запорожской области с момента ее вхождения в состав России, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, после проведения референдума, на территории Запорожской области было изловлено более 60 групп ДРГ, которые мешали мирно жить, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Ранее ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в России с использованием «грязной бомбы».
Зеленский заявил об участии Буданова и Залужного в заседании военного кабинета
Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу якобы присутствовали на заседании военного кабинета.
Украинский президент сообщил в соцсетях, что он провел так называемый военный кабинет, где были командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. Также он подчеркнул, что на совещании был Буданов. Подтверждающих фото и видео с мероприятия Зеленский не опубликовал, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов.
До этого СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара, и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
|
|
США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению
Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада
|
|
Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
«В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.
«Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.
«Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.
«События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.
«Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.
Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.
Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.
Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.
Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.